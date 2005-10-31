- دو نظامي آمريكايي به اتهام شكنجه زندانيان افغاني در پايگاه هوايي اين كشوردر افغانستان مقصر شناخته شدند.

- به رغم بمب گذاري هاي اخير، دهلي نو مرزهاي خود را در منطقه كشمير گشود.

- رايس، رامسفلد و وزراء ژاپني ائتلاف امنيتي را بررسي مي كنند.

- واشنگتن پست نوشت : سرنوشت آلمان نازي بايد درسي را به ايران داده باشد.

- وزير برنامه ريزي ليبي : بيت المقدس نزد همه مسلمان جهان جايگاه مهمي دارد .

- وزير دفاع انگليس : بريتانيا سندي قطعي درباره دخالت ايران در بمب گذاري هاي جنوب عراق ندارد.



- وزير امور خارجه پاكستان - دراولين مرحله از سفر به سه كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس وارد كويت شد و ازسوي شيخ محمد الصباح- همتاي كويتي خود مورد استقبال قرار گرفت.



- حزب اسلامي عراق در واكنش به حادثه بمب گذاري شامگاه شنبه در استان ديالي - از تشديد ناآرامي ها در اين كشور ابراز نگراني كرد.



- شاه اردن روز يكشنبه با ملك عبدالله پادشاه عربستان سعودي در مكه مكرمه ديدار كرد.

- كارگران جمهوري آذربايجان به وضعيت معيشت در آن كشور اعتراض كردند.

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بمب گذاري هاي هند را محكوم كرد.