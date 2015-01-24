اجرای برنامه های فرهنگی نباید به پول و اعتبار وابسته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر شنبه در نشست مجمع قرآنی استان افزود: همه به دنبال این هستند که با پول کار فرهنگی کنند و این در حالی است که ما از همه داشته ها و امکاناتمان استفاده نمی کنیم.

وی بیان داشت: دستگاه های فرهنگی استان منابع و امکاناتی دارند که باید در راستای ترویج فرهنگ قرآنی مورد استفاده قرار گیرند.

وی تاکید کرد: فلسفه وجود بسیاری از دستگاه ها، کار فرهنگی است و این دستگاه ها باید طبق رسالت خود عمل کنند.

خادمی بر استفاده از ظرفیت مساجد برای برگزاری کلاس های قرآن تاکید کرد و اظهار داشت: یک مسجد در ساعات زیادی از شبانه روز خالی است که می توان در این ساعات کلاس های قرآنی را برگزار کرد.

استاندار گفت: ظرفیت های خالی زیادی برای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرند.

وی تربیت مربی و قرآن آموز را ضروری دانست و بیان کرد: لازم است متولیان هر بخش مشخص شده و بانک اطلاعاتی هم در این زمینه تشکیل شود.

خادمی همچنین برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن با حضور اساتید برجسته را ضروری دانست و افزود: این برنامه ها در برخی مساجد سایر شهرهای کشور به صورت خودجوش برگزار می شود و برگزاری آن در این استان نیز برکات فراوانی دارد.

وی همچنین بر حمایت استانداری استان از دو همایش استانی و ملی قرآنی در استان تاکید کرد.