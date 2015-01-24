  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۰۴

عملیات اجرایی مرمت سد گلستان در خراسان رضوی پایان یافت

عملیات اجرایی مرمت سد گلستان در خراسان رضوی پایان یافت

مشهد- معاون فنی و عمران آستان قدس رضوی از پایان عملیات استحکام بخشی و مرمت سد گلستان در ۸ کیلومتری شهر مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل اکبری ظهر شنبه در جریان بازدید خبرنگاران از مراحل اجرایی استحکام‌ بخشی و مرمت سد گلستان اظهار کرد: به منظور استحکام ‌بخشی این سد بر روی رودخانه گلستان بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اذعان داشت: کار استحکام بخشی، مرمت و بازسازی سد در اواخر سال ۹۱ به آستان قدس رضوی واگذار شد و به رغم تحریم های موجود اما این عملیات متوقف نشد.

وی گفت: سد تاریخی گلستان برای نخستین‌بار در دوره تیموریان و بیش از ۵۰۰ سال پیش با استفاده از مصالحی از جمله سنگ و ساروج احداث شد و در دوره صفویّه علاوه بر مرمت، بدنه سد به وسیله آجر پوشش داده شد.

اکبری ادامه داد: این سد در سال‌های ۱۳۵۱ توسط آستان قدس رضوی بازسازی شد و علاوه بر آن حدود پنج متر به ارتفاع سد افزوده شد.

وی با اشاره به اینکه سد گلستان در مالکیت آستان قدس رضوی قرار دارد ادامه داد: روان آب های ذخیره شده در این سد به منظور ابیاری اراضی پائین دست به ویژه باغ ملک اباد استفاده می شود.

اکبری حجم ذخیره سازی این سد را ۲ میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: پروژه استحکام بخشی و مرمت سد گلستان  با استفاده از مصالح سازگار با این سازه تاریخی انجام شده است.

کد مطلب 2472899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها