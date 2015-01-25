به گزارش خبرنگار مهر، شاید کمتر از چندین روزی است که از هفته هوای پاک گذشته و در تمامی مراسم های مربوط به این روز، همه مسئولان یک صدا با هم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی تاکید کرده اند، اما این تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه بدون تجهیز اتوبوس ها و تاکسی های شهر امکان پذیر نخواهد بود که نقش پررنگ شهرداری تبریز در این میان به خوبی به چشم می خورد.

اولین مباحث مربوط به پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی ها ۱۵ شهریور امسال توسط پرویز عباس نژاد، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی طی خبری عنوان شد، در این خبر این مقام مسئول از امکان پرداخت الکترونیکی کرایه ها و مجهز شدن شش هزار تاکسی به دستگاه تاکسی متر تا دو ماه آینده خبر می داد.

خبری که تاکنون پنج ماه از انتشار آن می گذرد و هم اکنون نیز اقدامی در زمینه عملیاتی شدن آن به چشم نمی خورد.

نظارت بر روی کرایه تاکسی ها افزایش یابد

یکی از شهروندان تبریزی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هر روز یک مسیر ثابتی را با تاکسی طی می کنم اما کرایه تاکسی در طول روزهای مختلف متفاوت است که این امر یا ناشی از نبودن یک شاخص مناسب برای اخذ کرایه تاکسی و یا رعایت نکردن قوانین مربوط به دریافت کرایه توسط رانندگان این وسایل نقلیه است.

وی ادامه داد: از مسئولان مربوطه انتظار داریم نظارت ها را بر روی کرایه های تاکسی افزایش دهند تا رانندگان این وسایل نتوانند به شکل خودسرانه هر مبلغی را از مسافران درخواست کنند.

این زن میانسال افزود: شهروندان باید از نرخ کرایه تاکسی ها به خوبی آگاهی داشته باشند تا بتوانند حق خود را از رانندگان مطالبه کنند و این امر نیاز به نصب تابلوهای مربوط به کرایه ها در نقاط مختلف شهر دارد زیرا شهروندان تبریزی آگاهی کاملی نسبت به میزان کرایه ها ندارند و در صورت آگاهی نیز با برخی مقاومت ها از سوی رانندگان مواجه می شوند.

وی با اشاره به مزایای نصب تاکسی متر در تاکسی ها گفت: نصب این تاکسی مترها سبب می شود تا پرداخت کرایه ها به شکل منصفانه باشد و مردم نسبت به پول پرداختی خود به رانندگان مطمئن شوند.

این شهروند تبریز ادامه داد: از سوی دیگر برخی مشکلات مربوط به پول خرد نیز وجود دارد که گاهی اوقات موجب درگیری هایی مابین راننده و مسافر می شود که با الکترونیکی کردن کرایه ها می توان شاهد حل این مشکلات بود.

شرایط سرمایه گذار تهیه تاکسی مترها بررسی می شود

پرویز عباس نژاد نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مراحل مربوط به اجرای این طرح از سازمان تاکسیرانی خارج شده و در دست سازمان سرمایه گذاری و فناوری های شهرداری تبریز است.

رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز نصب تاکسی‌مترهای ویژه را از الزامات پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی خواند و گفت: هزینه دو میلیون تومانی خرید و نصب تاکسی‌متر از عهده رانندگان تاکسی خارج است به همین دلیل استفاده از این فناوری، در سال های گذشته مورد استقبال واقع نشده است.

عباس‌نژاد ادامه داد: برای برطرف کردن این مشکل، طرحی با مشارکت سرمایه‌گذار خصوصی مطرح شده است.

وی افزود: بر اساس این طرح، تاکسی‌مترها از طریق بخش خصوصی تهیه شده و به صورت رایگان در اختیار رانندگان تاکسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز ادامه داد: سرمایه گذار مناسب برای خرید این دستگاه ها را یافته ایم و هم اکنون سازمان سرمایه گذاری در حال بررسی شرایط سرمایه گذار احتمالی است و در صورت تصویب نهایی این سازمان، مراحل مربوط به خرید و نصب تاکسی مترها آغاز می شود.

وی افزود: در صورت تصویب نهایی سرمایه گذار، شرکت مربوط به ساخت و توزیع تاکسی مترها در اسرع وقت آماده تهیه این وسیله الکترونیکی برای تاکسی های شهر تبریز است.

عباس نژاد ادامه داد: با نصب این تاکسی مترها شاهد حل مشکلات مربوط به پول خرد و رفاه حال همشهریان خواهیم بود.

وی با اشاره به تلاش سازمان تاکسیرانی برای تسریع در اجرای این طرح گفت: در صورت تصویب سرمایه گذار مناسب، در اسرع وقت تعدادی از تاکسی های شهر را مجهز به این وسیله نموده و در طول چندین مرحله، دیگر تاکسی ها را نیز مجهز خواهیم کرد.

سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز به دنبال یافتن گزینه مناسب برای سرمایه گذاری است

سخنگوی شورای شهر تبریز در گفتگو با مهر نیز با پیگیری این موضوع گفت: هم اکنون سازمان سرمایه گذاری در پی یافتن سرمایه گذار مناسب بوده و سازمان آمار و فناوری نیز آخرین تکنولوژی های موجود در خصوص تاکسی مترها را مورد بررسی قرار می دهند.

سعید حاجی زاده با اشاره به اینکه چرا وعده دو ماهه برای تهیه تاکسی مترها عملی نشده است، گفت: در ایتدا یک سرمایه گذار برای اجرای این طرح پیشنهاد شده بود اما پس از آن بررسی بر روی سرمایه گذاران دیگری که با شرایط بهتری حاضر به همکاری بودند آغاز شد و این امر سبب طولانی شدن پروسه خرید و نصب این تاکسی مترها شده است.

وی ادامه داد: سازمان تاکسیرانی قول تسریع در اجرای این پروژه و برگزاری چندین جلسه با سازمان های مرتبط برای حل این مشکل را به ما داده است و در طول روزهای آینده نتایج این جلسات هم فکری معلوم شده و انتشار می یابد.

تمامی این سخنان در حالی است که پیگیری دو ماهه خبرنگار مهر از دو سازمان مربوطه یعنی سازمان سرمایه گذاری و آمار و فناوری شهرداری تبریز منجر به پاسخگویی مناسب از سوی آن ها نشده و جزئیات مربوط به سرمایه گذار جدید و زمان نتیجه گیری در خصوص این سرمایه گذار اعلام نشده است.

با توجه به تاکیدات مقامات کشوری و استانی برای حرکت به سمت دولت الکترونیک، تمامی سازمان ها و ادارات باید در این خصوص دست به کار شوند که پس از گام موثر اتوبوسرانی شهر تبریز در الکترونیکی کردن کرایه ها باید هر چه زودتر از سوی سازمان تاکسیرانی نیز شاهد الکترونیکی شدن کرایه تاکسی ها در این شهر باشیم.

نصب این تاکسی مترها در تاکسی های شهر تبریز می تواند مانع از وجود برخی مشکلات همچون نبود پول خرد و برخی ناعدالتی ها در دریافت کرایه ها شود، مشکلاتی که باعث آزرده خاطر شدن شهروندان تبریزی شده است.

گزارش : فائزه زنجانی