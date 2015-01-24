از بین رفتن حیات وحش کشور توسط شکارچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد نبوی با اشاره به اینکه طی آن سال ها شاهد شکار چهارپایان و حتی گوشتخواران در معرض انقراض مانند پلنگ در کشور بودیم، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست طی یک سال و نیم گذشته برنامه ریزی های جدی برای کشف و شناسایی این باندهای غارت حیات وحش به مرحله اجرا گذاشت و با همکاری پلیس فتا و دستگاه قضایی نسبت به شناسایی و انهدام باندهای سازمان یافته شکار و صید غیرمجاز اقدام کرد.

نبوی با اشاره به مصاحبه ۱۶ دی ماه امسال خود در خصوص شکار غیرمجاز گوشتخواران بزرگ جثه که علیرغم پخش در همان روز دوباره با ۱۳روز زمان مجددا" از اخبار ساعت ۱۹ سیمای ملی پخش شد، اظهار کرد: مباحث مطرح شده در این خصوص مربوط به تخلفات سال های گذشته بوده است.

مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: ضبط مصاحبه با وی و رئیس سازمان در دو زمان متفاوت، منجر به برداشت های متفاوت از موضوع و در نتیجه پاسخ های متناقض شده است.

وی تصریح کرد: حتی شکار غیر مجاز یک قلاده از انواع حیات وحش مورد حساسیت و پیگیری جدی سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهد گرفت.

نبوی با بیان اینکه طی یک سال و نیم اخیر تلاش های بسیاری برای برخورد با شکارچیان غیر مجاز داخلی و به خصوص خارجی صورت گرفته، گفت: در عین حال نمی توان مدعی شد که شکار غیرمجاز صورت نمی گیرد.

مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست، اضافه کرد: دفتر بازرسی سازمان آماده دریافت نظرات و اطلاعات شهروندان در مورد تخریب طبیعت و شکار غیر مجاز است و بدون هیچ مماشاتی با تمام تخلفات در این زمینه برخورد خواهد کرد.