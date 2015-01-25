تدوين طرح جامع پدافند غیرعامل هرمزگان بيانگر کار علمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست شورای پدافند غیرعامل استان هرمزگان با بيان اينكه تدوين طرح جامع پدافند غیرعامل هرمزگان نشان دهنده انجام کار علمی در اين زمينه است، عنوان كرد: این طرح جامع با انجام مطالعات بايد به عنوان چراغ راه پدافند غیرعامل در سطح استان هرمزگان باشد كه اجرای آن نیاز به همکاری تمامی اعضای این شورا دارد.

وي ادامه داد: در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم که پیشنهادات اجرایی ما در تدوین برنامه ششم توسعه استان بايد با رویکرد مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل باشد.

معاون سياس، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان افزود: طرح جامع پدافند غيرعامل يك پایه اولیه است که از اين طريق بايد اطلاعات و کارکردها به روز شود و طرح های پدافند غيرعامل دستگاه های اجرایی استان نيز باید در طرح جامع دیده شود.

اكرمي با بيان اينكه هنوز مقوله پدافند غیرعامل تا حدودی موضوع ناشناخته و مبهم بين مردم و حتی در سطح مدیران است، تصريح كرد: در اين زمينه بايد با ارائه آموزش هاي مناسب كمك كنيم تا تعریف واحدی از پدافند غیرعامل در استان و کارشناسان تاثیرگذار در این حوزه داشته باشیم.

وي خاطرنشان كرد: آموزش بدنه اجرایی استان هرمزگان در حوزه پدافند غیرعامل جدی گرفته شود و برای موفقیت در بحث پدافند غیرعامل نیازمند این هستیم كه مردم هم با این مفهوم آشنایی پیدا کنند.