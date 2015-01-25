به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سه دهی در جمع خبرنگاران در تشریح طراحی و ساخت نسل جدید توربین های برق، گفت: برای نخستین بار طراحی و ساخت نسل جدید توربین‌های دو منظوره توسط داریوش اعلایی دانشمند ایرانی در داخل کشور فراهم شده است

وی با اعلام اینکه این توربین های بادی علاوه بر تولید برق، نقش موثری نیز در کاهش آلودگی هوا دارد، تصریح کرد: توربین های بادی اینولکس(Invelox) توسط یک دانشمند ايراني ساخته شده است.

سه دهی با تاکید بر اینکه در این توربین با حذف ابر پروانه ها در بالای ستون‌های غول پیکر، باد جذب شده، سرعت آن افزایش می یابد و نهایتا منجر به تولید برق می‌شود، با اشاره به نقش این توربین‌ها در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، تصریح کرد: ساختار این توربین‌ها به گونه ای طراحی شده که هوای آلوده بدون صرف انرژی از بالای توربین وارد و پس از عبور از فیلترهای ویژه، به صورت هوای پاک به محیط بازگردانده می شود.

مدیرعامل این شرکت نیروگاهی افزود: به عبارت دیگر، استفاده از نسل جدید توربین های بادی در کلانشهرها و مناطق شهری، نه تنها سهم قابل توجهی از نیاز انرژی را با هزینه ای ارزان تامین می کند، بلکه بطور دایمی همزمان با تولید برق، هوای آلوده را نیز تصفیه می کند.

سه دهی با اشاره به قابلیت توربین های اینولاکس در تولید برق با بادهای سرعت پایین، اظهار داشت: این توربین به یک چهارم سرعت باد نسبت به توربین های بادی سنتی برای تولید برق نیاز دارد و با توجه به نقشه بادهای ایران، از این توربین ها می توان در بیش از 80 درصد نقاط ایران استفاده کرد.

وي با تاکید بر اینکه قابلیت تولید انرژی این توربین ها، 6 برابر توربین های بادی معمولی است، تاکید کرد: کارکرد در سرعت پایین باد (سه کیلومتر در ساعت)، احداث در مساحتی کمتر از 10 درصد و ارتفاعات پایین تر و همچنین پایین تر بودن هزینه‌های تعمیر، نگهداری و سرمایه گذاری اولیه این توربین‌ها را قابل رقابت با مولدهای سوخت فسیلی در چرخه تولید برق مي كند.

سه دهی با اشاره به این که این توربین ها برای هر سایت برابر با شرایط مکانی و نوع بهره برداری مورد نظر طراحي مي شود ، بیان کرد: هزینه تمام شده برای احداث یک نیروگاه 100 مگاواتی در امریکا به صورت کلید در دست با استفاده از فنآوری اینولاکس 750 دلار در هر کیلو وات است؛ با توجه به ظرفیت تولید بیش از 50 درصدی اینولاکس هزینه تمام شده تولید انرژی برق با این روش کمتر از 2 سنت خواهد شد.

وی با بيان اينكه امتیاز انحصاری این تکنولوژی برای ایران خریداری شده است تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت های داخلی اقدامات اولیه را در خصوص بومی سازی اینولاکس در ايران آغاز شده است.