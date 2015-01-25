اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) قابل گذشت نیست

حجت الاسلام عبدالحمید گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیامبران نیز همانند دیگر انسان ها از دشمنی شیاطین در امان نیستند و این دشمنی در مسئله وحی و مکتب نیز وجود دارد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی هرمز، در این روز، با محکوم کردن عمل مجله فرانسوی شارلی ابدو در اهانت و جسارت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تصریح کرد: حرکت فرانسه در حمایت از کاریکاتوریست ها نشان دهنده دشمنی آشکار، مسئولان غربی با اسلام است.

حجت الاسلام گلزاری، تأکید کرد: جریانات موجود در فرانسه با این کار فقط به دنبال منافع استکباری خود هستند و با این عمل خود روز به روز به نابودی خود دامن می زنند.

سرپرست تبلیغات اسلامی هرمز، به تناقض در کشورهای غربی پیرامون توهین به مقدسات دینی به بهانه دمکراسی اشاره کرد و افزود: این ها همان ابوسفیان و معاویه و یزد زمان هستند که به ساحت مقدس پیامبر اسلام جسارت می کنند و این جسارتها قابل گذشت نیست.

حجت الاسلام گلزاری در ادامه با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر بیان داشت: دهه فجر، دهه ماندگار در تاریخ و ایام پایداری و بالندگی ملت بصیر و روزهای اوج پیروزی انقلاب اسلامی است که در بهمن ۱۳۵۷ با ایثارخون شهدا و رشادت های بی نظیر مردم عزیزمان شکل گرفته است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی هرمزگفت: یوم الله ۲۲ بهمن یادآور سرنوشت ملتی است که با رشادت ها و دلاوری های خود و با رهبری معمار کبیر انقلاب، امام خمینی(ره) بر استبداد و طاغوت خط بطلان کشیدند.

وی در پایان ضمن تاکید برحضور پرشور مردم جزیره هرمزدر این مراسم باشکوه افزود: اینک در آستانه آن روزهای جاوید و بیاد ماندنی بار دیگر با گرامیداشت یاد فرزانگان و شهیدان والامقام و شرکت باشکوه در راهپیمایی اثر گذار ۲۲ بهمن، صحیفه دیگری از وحدت را رقم خواهیم زد.