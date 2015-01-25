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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۳۷

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دوازدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک قم برگزار می‌شود

دوازدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک قم برگزار می‌شود

قم - دوازدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک استان قم ٢٥ بهمن تا ١٠ اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدالدین ملايی دبیر دوازدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک استان قم با اعلام این خبر اظهار داشت: گروه طراحان گرافیک انجمن هنرهای تجسمی قم که زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند با همکاری حوزه هنری، سازمان فرهنگی - هنری شهرداری قم و نگارستان اشراق، دوازدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک استان قم را برگزار می‌کند.

وی با اشاره به انتشار فراخوان این نمایشگاه افزود: این فراخوان، خواهان مشارکت تمامى طراحان گرافیک استان قم در پرتو تلاش و نگرش حرفه‌ای به مقوله گرافيك و ديزاين است.

ملايی هدف از برگزاری این دوسالانه را ارتقاى مبحث طراحی گرافیک، بالابردن فرهنگ بصری جامعه و تبادل دانش و تجربیات حرفه‌ای عنوان کرد و در خصوص بخش‌های مختلف آن گفت: دوازدهمین دوسالانه، دارای دو بخش اصلی و موضوعی است که بخش اصلی شامل پوستر، نشانه و نشانه نوشته، جلد و صفحه آرایی، هویت بصری و بسـته‌بندی است. بخش موضوعی دوسالانه نیز شامل حروف‌نگاری و تصویرسازی در قالب پوستر با موضوع حضرت صدیقه طاهره(س) خواهد بود.

به گفته وی، داوری این دو بخش را مسعود نجابتى، كوروش پارسانژاد، سيدمحمد على سيدابراهيمى، سيد حسن موسى‌زاده و عليرضا قره گوزلو انجام می‌دهند.

ملايی، آخرین مهلت دریافت آثار را ١٤ بهمن سال جاری اعلام كرد و گفت: افتتاحيه این دوسالانه در ٢٥ بهمن ماه در نگارستان اشراق، نگارخانه حوزه هنری و نگارخانه شهید آوینی شهر قم برگزار خواهد شد و تا ١٠ اسفندماه دایر خواهد بود.

علاقمندان براى شرکت در این دوسالانه، می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه این نمایشگاه به نشانی قم، خیابان دورشهر، بین کوچه ١٠ و ١٢، انجمن هنرهای تجسمی، ارسال کرده و یا برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت فرم‌ها و مقررات شرکت در نمایشگاه به وب‌سایت گروه طراحان گرافیک استان قم به نشانی www.gdaq.ir مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ٣٧٨٣٦٨٤٩ تماس بگیرند.

 

کد مطلب 2472960

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