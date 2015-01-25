به گزارش خبرگزاری مهر، فریدالدین ملايی دبیر دوازدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک استان قم با اعلام این خبر اظهار داشت: گروه طراحان گرافیک انجمن هنرهای تجسمی قم که زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند با همکاری حوزه هنری، سازمان فرهنگی - هنری شهرداری قم و نگارستان اشراق، دوازدهمین دوسالانه آثار طراحان گرافیک استان قم را برگزار می‌کند.

وی با اشاره به انتشار فراخوان این نمایشگاه افزود: این فراخوان، خواهان مشارکت تمامى طراحان گرافیک استان قم در پرتو تلاش و نگرش حرفه‌ای به مقوله گرافيك و ديزاين است.

ملايی هدف از برگزاری این دوسالانه را ارتقاى مبحث طراحی گرافیک، بالابردن فرهنگ بصری جامعه و تبادل دانش و تجربیات حرفه‌ای عنوان کرد و در خصوص بخش‌های مختلف آن گفت: دوازدهمین دوسالانه، دارای دو بخش اصلی و موضوعی است که بخش اصلی شامل پوستر، نشانه و نشانه نوشته، جلد و صفحه آرایی، هویت بصری و بسـته‌بندی است. بخش موضوعی دوسالانه نیز شامل حروف‌نگاری و تصویرسازی در قالب پوستر با موضوع حضرت صدیقه طاهره(س) خواهد بود.

به گفته وی، داوری این دو بخش را مسعود نجابتى، كوروش پارسانژاد، سيدمحمد على سيدابراهيمى، سيد حسن موسى‌زاده و عليرضا قره گوزلو انجام می‌دهند.

ملايی، آخرین مهلت دریافت آثار را ١٤ بهمن سال جاری اعلام كرد و گفت: افتتاحيه این دوسالانه در ٢٥ بهمن ماه در نگارستان اشراق، نگارخانه حوزه هنری و نگارخانه شهید آوینی شهر قم برگزار خواهد شد و تا ١٠ اسفندماه دایر خواهد بود.

علاقمندان براى شرکت در این دوسالانه، می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه این نمایشگاه به نشانی قم، خیابان دورشهر، بین کوچه ١٠ و ١٢، انجمن هنرهای تجسمی، ارسال کرده و یا برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت فرم‌ها و مقررات شرکت در نمایشگاه به وب‌سایت گروه طراحان گرافیک استان قم به نشانی www.gdaq.ir مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ٣٧٨٣٦٨٤٩ تماس بگیرند.