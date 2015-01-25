تاسیسات گاز زرگری دشتی غیر فعال است/ آلودگی در تاسیسات وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر با وجود پارس جنوبی به عنوان یکی از تولید کنندگان اصلی گاز در کشور همیشه زبان زد خاص و عام بوده که به عنوان پایتخت انرژی کشور نامیده می‌شود.

اما در این بین یکی از دغدغه های اصلی افرادی که در همجواری این تاسیسات زندگی می کنند موضوع آلایندگی کارنجات و واحدهای تولیدی است که در همه جای کشور وجود دارد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به محیط زیست شده و ریاست جمهور و مجموعه دولت تاکیدات زیادی در این خصوص دارند و در استان بوشهر نیز در همین راستا مسئولین با نگاه جدی به این موضوع نگاه می کنند.

تاسیسات تقویت فشار گاز زرگری شهرستان دشتی که تقویت فشار گاز از عسلویه به آقاجاری را بر عهده دارد این روزها حرف‌های زیادی در خصوص تولید مواد آلاینده به میان آمده است.

اخیرا نیز امام جمعه کاکی در خطبه‌های نماز جمعه نسبت به تولید آلایندگی تاسیسات گاز زرگری مطالبی بیان کرده است که ما در این گزارش بر آن شدیم تا واقعیت موضوع را از زبان مسئولان امر جویا شویم و مردم نیز در جریان قضایا قرار بگیرند.

تاسیسات تقویت فشار گاز ایستگاه زرگری دشتی آلایندگی تولید نمی‌کند

سرپرست ایستگاه تقویت گاز خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تاسیسات تقویت فشار گاز ایستگاه زرگری دشتی فعال نیست و هیچ گونه آلایندگی را تولید نمی کند.

رضا صیادی عصر شنبه اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه گازی وارد تاسیسات نشده که بخواهد آلایندگی تولید کند و ضریب ایمنی این تاسیسات نیز بالا پیش بینی شده است.

وی افزود: در این تاسیسات دستگاه های پیشرفته‌ای نصب شده به طوری که اگر نشتی گاز و یا دودی احساس شود بلافاصله احساس می‌شود.

صیادی ادامه داد: تاکنون کارهای خوبی توسط این شرکت صورت گرفته که مهمترین آنها ساماندهی دره فصلی با اعتبار بالغ بر 24 میلیارد ریال انجام شده است.

وی با بیان اینکه همه مجوزات لازم از دستگاه‌های ذیربط اخذ شده، یادآور شد: تاکنون هیچ شاکی و یا معترضی برای آلایندگی به اینجا مراجعه نکرده است.

صیادی اضافه کرد: هر ساله توسط آزمایشگاه معتمد پایش تمام قسمت‌ها و واحد تاسیساتی انجام می‌گیرد و در صورت هر گونه آلایندگی و اشکال در سیستم مشخص می شود.

سرپرست ایستگاه تقویت گاز خورموج خاطر نشان کرد: در حال حاضر 100 درصد نیروهای شاغل در اینجا بومی که از این تعداد حدود 60 درصد نیز ساکن روستای حسین زائری هستند.

هیچ‌گونه آلودگی در تاسیسات گاز زرگری دیده نشده است

مدیر محیط زیست شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوعی که اخیرا در برخی از سایتها منتشر شده مبنی بر اینکه این تاسیسات روزانه هزاران تن مواد سمی و آلاینده تولید که برای سلامتی مردم منطقه بسیارخطرناک و مضر است، واقعیت ندارد.

مصطفی رشیدی افزود: با توجه به اینکه این ایستگاه در امتداد انتقال گاز ترش از عسلویه به آقاجاری قرار دارد ولی هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دشتی بیان کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده گاز در لوله ها تزریق نشده همچنین بر اساس تعهد اداره گاز هر گونه بهره برداری و یا شستشوی مسیر انتقال می‌بایست بر اساس اخذ مجوز از اداره محیط زیست صورت گیرد.

رشیدی خاطرنشان کرد: تاکنون در خصوص انتشار گاز H2S در منطقه هیچ گونه گزارش و یا شکایتی به این اداره ارائه نشده است و در صورت اعلام شکایت مستند این اداره برابر ضوابط و مقررات از طریق مراجع قضای پیگیری خواهد کرد.

معاون فرماندار شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت تدبیر وامید توجه ویژه ای به محیط زیست دارد و تاکنون نیز کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است.

حمید بردستانی با تبریک هفته هوای پاک افزود: بخش عمده ای از آلودگی هوا توسط خودروها کارخانجات تولید می شود که نیاز است توجه ویژه ای به این دو مقوله شود.

وی بیان کرد: امروز حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و ضروریست همه ما در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

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گزارش: قاسم بازیاری