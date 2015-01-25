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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پذیرش داوطلبان در حوزه های علمیه هرمزگان آغاز شد

پذیرش داوطلبان در حوزه های علمیه هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - مدیر حوزه های علمیه استان هرمزگان از آغاز پذیرش دانشجو در حوزه های علمیه استان هرمزگان آغاز شد.

حجت الاسلام روح الله مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق بیان داشت: ثبت نام داوطلبان برای شرکت در ۱۱ مدرسه علمیه در استان از ابتدای بهمن ماه آغاز شد. طی سال های گذشته مدارس علمیه در استان رشد کیفی و کمی خوبی داشته است.

وی عنوان کرد: ۲ مدرسه در بندرعباس و در شهرهای رودان، میناب، سندرک، بشاگرد، قشم، بندر لنگه، حاجی آباد و پارسیان هر کدام یک مدرسه علمیه وجود دارد. ۲ مدرسه در بنرد لنگه و قشم دورهای های کوتاه مدت آموزش داده می شود.

حجت الاسلام مختاری اظهارداشت: داوطلبان مقطع سیکل در مدارس بلند مدت و دیپلم به صورت مشترک در مدارس بلند مدت و کوتاه مدت تحصیل خواهند کرد.

مدیر حوزه های علیمه هرمزگان بیان داشت: سقف پذیرش در مدارس علمیه استان ۴۰۰ نفر خواهد بود و با جذب سال تحصیلی جدید تعداد طلبه های در حال تدریس به هزار و ۴۰۰ نفر خواهد رسید.

کد مطلب 2472994

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