پذیرش داوطلبان در حوزه های علمیه هرمزگان آغاز شد

حجت الاسلام روح الله مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق بیان داشت: ثبت نام داوطلبان برای شرکت در ۱۱ مدرسه علمیه در استان از ابتدای بهمن ماه آغاز شد. طی سال های گذشته مدارس علمیه در استان رشد کیفی و کمی خوبی داشته است.

وی عنوان کرد: ۲ مدرسه در بندرعباس و در شهرهای رودان، میناب، سندرک، بشاگرد، قشم، بندر لنگه، حاجی آباد و پارسیان هر کدام یک مدرسه علمیه وجود دارد. ۲ مدرسه در بنرد لنگه و قشم دورهای های کوتاه مدت آموزش داده می شود.

حجت الاسلام مختاری اظهارداشت: داوطلبان مقطع سیکل در مدارس بلند مدت و دیپلم به صورت مشترک در مدارس بلند مدت و کوتاه مدت تحصیل خواهند کرد.

مدیر حوزه های علیمه هرمزگان بیان داشت: سقف پذیرش در مدارس علمیه استان ۴۰۰ نفر خواهد بود و با جذب سال تحصیلی جدید تعداد طلبه های در حال تدریس به هزار و ۴۰۰ نفر خواهد رسید.