شهرداری برنامه محوری را سرلوحه کار خود قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه شنبه در یکصدوپنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان، افزود: امروز باید شهر را به گونه‌ای بسازیم تا آینده در حسرت آن نمانیم؛ باید شهرسازی را به سمتی پیش برود که همه نیازهای بشر را پاسخ دهد.

وی مشورت کردن با عقلا را اقدامی درست دانست و افزود: مشورت گرفتن به معنای بهره‌گیری از عقل، خرد، تجربه و دانایی اشخاص به شمار می رود.

وی بابیان این نکته که در صورت مشورت با اهل فن درصد خطا کم و رسیدن به مقصد سهل می‌شود، اذعان کرد: با این اقدام هزینه‌ها نیز به حداقل رسیده و بهترین نتیجه حاصل خواهد شد.

این عضو شورا تصریح کرد: به یمن جمهوری اسلامی مسئله شورا و شور و مشورت در مهم‌ترین سند جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی ذکر شده است، بر همین اساس تمام مسئولان مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند.

به گفته گرزین، زمانی که مردم به کسی رأی می‌دهند یعنی قدرت و اراده خود را به او تفویض کرده و امانت خود را به فرد منتخب واگذار می‌کنند.

وی با بیان این مطلب که اعضای شورا در ایام تبلیغات اعتماد رأی دهندگان را جلب کردند، افزود: اکنون باید این افراد با امانت داری در پی اغراض شخصی و هواهای نفسانی نروند و آرای پاک و مقدس مردم را به گروه گرایی و سیاست بازی آلوده نساخته و منافع و مصالح نظام اسلامی و مردم را فدای منافع شخصی و گروهی نکنند و از انشعاب بپرهیزند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر این نکته که هر کدام از اعضای شورا وظیفه صیانت از آرای مردم را بر اساس سوگندی که یاد کردند را دارند، اظهار کرد: اعضای شورا طبق وظیفه و قولی که به مردم دادند باید نیازهای مردم را پیگیری، احیا و احصا کرده و از مسامحه روی حقوق مردم خودداری کنند.

هرگونه اختلاف و تنش به مشروعیت شورا لطمه می‌زند

وی خاطر نشان کرد: هرگونه اختلاف و تنش که موجب عدول از وظیفه ذاتی شورا شود یقینا به مشروعیت آن لطمه می‌زند؛ اختلافات موجب مغفول ماندن اهداف اصلی و خدمتگزاری است واختلافات بر سر دنیا در مکتب اسلام مذموم و امری غیرقابل قبول و زشت است؛ بدون تردید هر جا اختلاف باشد در آنجا هوای نفس حاکم است.

این عضو شورا با اعلام اینکه داشتن صرف تعهد و تخصص برای اعضای شورا کافی نیست، تصریح کرد: اعضای شورا باید متدین باشند و از خواسته‌های نفس و وسوسه شیطان دوری کنند.

وی اضافه کرد: باید این فرصت به مدیریت شهری داده شود و در این مسیر با پشتیبانی به توسعه شهری کمک کرد؛ ما نباید مثل بعضی از شوراها مرتکب خطاهایی شویم که قابل جبران نباشد، انتظار می‌رود با همدلی و وفاق مشکلات را حل و نشان دهیم که محکم پای اجرای وعده ها یمان به مردم ایستاده ایم.

گرزین، کم کاری و عقب افتادن از پیگیری و رصد کردن مطالبات به حق مردم را امری غیر قابل بخشش و بر خلاف سوگند آغاز به کار این نهاد مقدس اسلامی دانست و افزود: اكنون باید تلاش كنیم در جهت خشنودی خداوند و جلب رضایت مردم گام برداشته و صادقانه تلاش كنیم تا با همراهی مردم، شهرمان رابا سرعت بیشتری به سمت توسعه ببریم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با اعلام این مطلب که شورا و شهرداری دو بازوی یك پیكره به نام نهاد مدیریت شهری هستند، افزود: بدون تردید حیات و حركت این پیكره مستلزم نشاط و پویایی این دو بازو و سلامت و تعادل و تعامل آنهاست.

شورای شهر بازوی تصمیم گیری و نظارتی است

وی اعلام کرد: شورای شهر بازوی تصمیم گیری و نظارتی و شهرداری بازوی اجرایی نهاد مدیریت شهری محسوب می شوند بدیهی است موفقیت این نهاد در گرو عملكرد درست و تعامل منطقی شورا و شهرداری است.

به گفته این عضو شورا، چنانچه این دو بازو خلاف جهت یكدیگر و در فضایی تهی از تعامل حركت كنند، نه تنها موفقیتی نصیب مدیران شهر نمی شود بلكه خساراتی به شهر و شهروندان وارد خواهد شد كه بعضاً جبران ناپذیر خواهد بود.

ناصر گرزین یادآور شد: شهرداری به عنوان بازوی اجرایی نهاد مدیریت شهری در كنار اجرای مصوبات شورا می بایست دارای قوه ابتكار و خلاقیت بوده و در راستای مدیریت هزینه ها، كسب درآمد، توسعه سرمایه گذاری، جلب مشاركت مردم و اجرای طرح ها خلاقانه عمل كند.

وی با بیان این نکته که شهر گرگان به یک کارگاه ساخت و ساز تبدیل شده، افزود: موتور توسعه شهر گرگان روشن شده است توسعه و توجه همه جانبه و اجرای نزدیک به ۲۲۰پروژه عمرانی همزمان در شهر گرگان نوید از یک تحول و تغییرات اساسی در شهر گرگان دارد؛ خدمت برای مردم ملموس شده و از شعار به عمل تبدیل شده است.