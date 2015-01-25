قائمشهر با مشکل آبگرفتگی مواجه است/ رشد ۲.۵ برابری بودجه شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حجازی شنبه شب در نشست با اصحاب رسانه اظهارداشت: برای رفع مشکلات شهری مطالعات شهر با مجوز شورای شهر و انتخاب مشاور طرح جامع ارائه داده می شود.

وی با اشاره به مشکل ترافیک در سطح کشور، اذعان داشت: مشکل ترافیک در کشور به ویژه قائم شهر مشکل ساز است که به دنبال رفع آن با یک برنامه ریزی درست و صحیح هستیم.

شهردار قائم شهر در مورد توسعه شهری و برخورداری از آن، افزود: متاسفانه در کشور مدیران برنامه محور نیستند بلکه مدیر محورند که این یک عیب بزرگ برای مدیران نظام است.

حجازی بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه ۲۰ ساله انجام شد اما به دلیل مدیر محور بودن در کشور توسعه پایدار مشاهده نمی شود.

وی دلیل نبود توسعه، پویایی و بالندگی استان مازندران را نبود برنامه درست شهری عنوان کرد و گفت: تلاش داریم با استفاده از متخصصان و نخبگان حداقل یک برنامه توسعه شهری پنج ساله برای قائم شهر تهیه، تدوین کنیم..

شهردار قائم شهر تصریح کرد: باید مدیریت شهری برای هدر نرفتن بودجه، اعتبار، تجمیع و تمرکز اعتبارات اقدامات بیشتری انجام دهد.

حجازی با اشاره به اینکه اکثر پروژه های قائم شهر، کشوری است چرا که این شهر کریدور ورودی به استان های دیگر است، گفت: مدیران ارشد استان برای تخصیص اعتبار پروژه های این شهرستان قول داده اند و مشکلات اعتباری پروژه های نیمه تمام قائم شهر باید برطرف شود.

حجازی با اشاره به عقب ماندگی قائم شهر، اظهارداشت: با توجه به عقب ماندگی های قائم شهر باید با اعتبارات ملی و استانی مشکلات و فضای شهری را ارتقا داد تا باری از روی دوش مردم برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: باید به زیبا سازی و فضای سبز توجه خاصی شود تا مسافران و توریست ها بتوانند از مناطق شهری لذت ببرند تا شهر از وضعیت بی روحی خارج شود.

شهردار قائم شهر در خصوص جابجایی راه آهن، اذعان داشت: تصمیم گیری جابجایی راه آهن با مسئولان کشوری است نه با شهرداری و جابجایی آن امکانپذیر و مقدور نیست.

حجازی همچنین در خصوص ساخت و سازها در سطح شهر، افزود: با همکاری سازمان نظام مهندسی برای توسعه شهر و جلوگیری از تلفات برنامه ریزی های صورت گرفت.

وی در خصوص بودجه شهرداری قائم شهر اذعان داشت: بودجه شهرداری قائم شهر ۲.۵ برابر افزایش یافت که برای ارتقاء آن نیاز به نیروی انسانی داریم و بودجه سال جاری شهرداری ۶۵ میلیارد تومان که برای سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان ارتقاء داده شد.

شهردار قائم شهر در مورد پروژه سه راه شهید مهدوی، اظهارداشت: متولی و اعتبار اجرای روگذر سه راه شهید مهدوی وزارت راه و شهرسازی است که متاسفانه هنوز تعیین تکلیف نشده است.

حجازی در مورد کندی احداث دوربرگردان سه راه شهید مهدوی گفت: پروژه دور برگردان شهرداری برای آسایش و رفاه شهروندان به دلیل عدم اطلاع از اجرای روگذر سه راه شهید مهدوی است که امیدواریم این طرح تا آخر بهمن ماه سال جاری به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: در سه ماه سرپرستی شهرداری قائم شهر برای دریافت بدهی های این سازمان دور بانک کشاورزی، دانشگاه آزاد و آب و فاضلاب دیوار کشیدیم و این امر موجب پرداخت یا تقسیط بدهی های آنها به شهرداری شده است.

حجازی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده اعتباری برای خرید زمین لحاظ شده است تا ساختمانی برای کارگران فصلی احداث شود.

وی از حدود ۵ میلیارد تومان مطالبات دستگاههای اجرایی شهرستان به شهرداری خبر داد و با اشاره به اینکه آرامستان ها و آرامگاهها در محدوده شهری باید در اختیار شهرداری قرار گیرد، گفت: با توجه به استناد ۱۰ سال پیش قانون در خصوص آرامستان ها هنوز آرامگاهها و آرامستان ها در قائم شهر به صورت هیئت امنایی اداره می شود که این در شهرستان یک اشکال است.

وی در خصوص برنامه های فرهنگی شهرداری قائم شهر، افزود: احیای کرب زنی، برگزاری جشنواره کلیا از جمله برنامه های فرهنگی شهرداری است و ۱۰۰ میلیون تومان هم برای ایجاد پیست دوچرخه سواری و رختکن برای باشگاه نساجی به اداره ورزش و جوانان شهرستان پرداخت شد.

شهردار قائم شهر از واگذاری زمین برای احداث سالن ورزشی توسط بهداد سلیمی خبرداد و همچنین از برنامه دیگر در دستور کار شهراری را اتمام استخر نیمه کاره و احداث فرهنگسرا در مجاورت مصلی شهرستان عنوان کرد.

وی در خصوص برنامه های دهه فجر، اذعان داشت: شهرداری قائم برای دهه فجر سال جاری افتتاح پارک شهیدان طالبی با میزان اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان اعلام کرد.