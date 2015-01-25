ایمنی جاده های چهارمحال و بختیاری در گرو نصب دوربین های نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر، به همت دولت های گذشته بسیاری از جاده های استان چهارمحال و بختیاری از حالت دو خطه خارج و به چهارخطه تبدیل شد اما هم اکنون بسیاری از مسیرهای این استان نظیر جاده بروجن - شهرکرد، لردگان - بروجن و... دو خطه هستند و تصادفات بسیاری در طول سال در این جاده ها گزارش می شود که می طلبد دولت فعلی تلاش خود را برای چهار خطه شدن این جاده ها به کار گیرد.

در دنیای تکنولوژی و دنیای مجازی امروز جدا از استانداد سازی جاده ها نصب دوربین های نظارتی و ترافیکی هم می تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشد.

نصب دوربین ها نظارتی بر روی جاده ها، شناسایی متخلفین و همچینین مدیریت راهها را تسهیل می کند و البته می تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و تلفات جاده ای داشته باشد که مسئولان باید این مهم را مورد توجه بیشتر قرار دهند.

رانندگان با مشاهده دوربین های نظارتی تلاش بیشتر بر رعایت قوانین در هنگام رانندگی دارند

یکی از رانندگان با سابقه خودرو های سنگین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رانندگان در جاده هایی که دارای دوربین های نظارتی هستند بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند، بیان کرد: رانندگان با مشاهده دوربین های نظارتی تلاش بیشتر بر رعایت قوانین در هنگام رانندگی دارند.

موسوی ادامه داد: رانندگان در جاده های دارای دوربین دقت نظر بیشتر بر روی سرعت خود دارند و در همه زمان کیلومتر شمار خود زیر نظر دارند.

وی ادامه داد: جاده هایی که دوریبن های نظارتی ندارند رانندگان کمتر به کیلومتر شمار خود توجه می کنند.

وی با اشاره به اینکه نصب و توسعه دوربین های نظارتی در جاده ها نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده ای دارد، بیان کرد: بیشتر حوادث جاده ای در پی تخلف و بی دقتی و توجه نکردن به قوانین راهنمایی و رانندگی به وقوع می پیوندد.

بسیاری از جاده های استان در نقاط مختلف به دوربین های نظارتی تجهیز شده اند

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه گفت: بسیاری از جاده های استان در نقاط مختلف به دوربین های نظارتی تجهیز شده اند.

شهرام ندیمی گفت: هم اکنون نقاط مختلفی از جاده های استان مانند گردنه چری، گردنه محور شهرکرد - سورشجان، گردنه گوشنگلی، محور امام قیس در بروجن، گردنه رخ بعد از تونل و... به دوربین های نظارتی مجهز شده اند واین نقاط با دوربین نظارت می شوند.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده نصب دوربین های نظارتی و ترافیکی تا سال آینده 100 درصد در این استان افزایش پیدا می کند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه نصب دوربین های کنترل سرعت نیز در این استان آغاز شده است، گفت: نصب این دوربین ها زیر نظر اداره کل حمل و نقل است.

وی با اشاره به اینکه نصب دوربین های نظارتی و ترافیکی بر روی جاده ها، گفت: هموطنان کشور می توانند از طریق این دوربین ها در خصوص وضعیت جاده ها اطلاعات کسب کنند.