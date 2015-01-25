به گزارش خبرنگار مهر، محسن امیر یوسفی صبح یکشنبه در آیین اکران فیلم کهریزک چهارنگاه اظهار داشت: این فیلم به پیشنهاد مسئولان آسایشگاه کهریزک بوده اما نه در چهارچوب تبلیغ، تجاری و سفارشی بلکه به واقع نگاه و زاویه دید چهار کارگردان در این فیلم به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه اکنون در جامعه ما خانه سالمندان و آسایشگاه یک موضوع عذاب آور است، افزود: اما در این فیلم دیدیم که بسیاری از معلولین و سالمندان با اجرای برنامه های مختلف در این آسایشگاه به آرزوهایشان رسیدند.

کارگردان و تهیه کننده فیلم کهریزک در چهار نگاه عنوان کرد: نمایش فیلم های سینما تجربه برای نگاه‌های خاص است که شرایط اکران برای این گروه هنر و تجربه برگزار شود.

امیر یوسفی خاطرنشان کرد: مخاطبین خوب و مستعدی در بوشهر وجود دارد که امیدوارم اکران این چنین فیلم ها در استان بوشهر اتفاق بیفتد و همچنین تلاش خواهیم کرد اکران این فیلم ها همراه با فیلمنامه نویسان و کارگردانان خوبی مانند ناصر تقوایی باشد.