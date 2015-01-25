شهرداری قزوین باید در فکر تامین تامین منابع مالی جدید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ارائه لایحه بودجه سال ۹۴ شهر قزوین شنبه شب با حضور شهردار، اعضای شورا و مدیران شهری در تالار مردم شورای شهر قزوین برگزار شد.

عباس ظاهری در این جلسه گفت:باید با یک برنامه ریزی چند ساله تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم و در این بین با وجود این که احتمال تغییراتی در بازار ساخت و ساز در سال آینده وجود دارد اما باید به فکر درآمدزایی از راه هایی غیر از ساخت و ساز، صدور مجوز و تغییر کاربری و امثال آنها باشیم تا فعالیتها متوقف نشود.

ظاهری در خصوص نحوه و زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۴ در جلسات آتی شورای شهر گفت: می توان به شیوه های قبلی یعنی بررسی مفاد بودجه در کمیسیون های مربوطه از شنبه آینده و حداکثر تا نیمه دوم اسفند بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ را آغاز کرد.

فصیحی رامندی: نباید ضربه بودجه تورمی متوجه برنامه های فرهنگی شود

در ادامه این جلسه فرج الله فصیحی رامندی در رابطه با بودجه و طرح های فرهنگی گفت: باید تلاش شود تا درآمدهای سال ۹۴ محقق شود و بودجه تورمی نشود، چرا که در بودجه تورمی متاسفانه اولین آسیب متوجه طرح های فرهنگی خواهد بود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر همه درآمدهای سال ۹۴ محقق نشود در اولین گام از طرح های فرهنگی کم نکنیم و آسیب این نواقص را متوجه طرح ها و برنامه های فرهنگی نکنیم.

عضو شورای شهر قزوین گفت: یکی دیگر از مواردی که باید در بودجه سال ۹۴ لحاظ شود توجه به اجرایی کردن پروژه های کوچک در محلات مانند طرح های پارک و فروشگاه محله و مانند آنهاست.

فصیحی رامندی تصریح کرد: همچنین تقویت نقش نظارتی شهرداری، بازرسی و حراست، صرفه جویی در هزینه هایی غیرضروری از جمله نکات مهمی است که باید در بودجه سال ۹۴ لحاظ شود.

در ادامه علی صادقی نیارکی دیگر عضو شورای شهر گفت:باید درپی دست یابی به درآمدهای پایدار باشیم که موضوع صدور مجوز برای ساخت و سازها در حواشی شهر که در دستور کار قرار گرفته است می تواند منبع خوبی در این زمینه باشد اما لازمۀ آن این است که مسیر ساخت و سازهای غیر مجاز را سد کنیم.