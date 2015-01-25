به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت شهید مظفر ذوالقدر تنها شهید استان زنجان از گروه فدائیان اسلام، قرآن را کتاب هدایت بشری عنوان کرد و افزود: قرآن باید سرلوحه زندگی انسانها قرار بگیرد چرا که سعادت بشری در آن است.

وی به مقام شامخ شهیدان اشاره کردو اظهار داشت: شهدای فداییان اسلام در سال 1334 به شهادت رسیدند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: فرهنگ شهداء باید زنده بماند چرا که خون شهداء حرف اول را می زند و باید قدر این خون را بدانیم چرا که ارزش بسیار زیادی برای ما دارد.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: اقتدار و استقلال امروز نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون خون شهداء است و خانواده شهداء هم چشم چراغ جامعه هستند.

وی افزود: شهداء نقش بسزایی در کشور داشته اند بنابراین جایگاه و نام آنها هیچ وقت فراموش نمی شود و در تاریخ همیشه ماندگار خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: امروز باید جوانان راه و آرمان شهداء را ادامه بدهند و تثبیت کننده اقتدار و استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.

در ادامه این مراسم امام جمعه خدابنده گفت: شهیدان مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و باید راه این شهیدان را ادامه داد.

حجت الاسلام طالبی تصریح کرد: شهید ذوالقدر از شهیدان فدائیان اسلام بود و این شهید از افتخارات شهرستان خدابنده است.

نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری یادواره شهداء باید بیشتر از توان مان باشد چرا که شهید ذوالقدر شهیدی بود که مجادهانه و با شجاعت جان خود را از دست داد.

حجت الاسلام سید محمد موسوی سجاسی ابراز کرد: شهید ذوالقدر از شهدای فدائیان اسلام بود و مبارزات او بی نظیراست.