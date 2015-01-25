به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای تدارکاتی تیمهای حاضر در لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان، عصر شنبه در ورزشگاه تختی شهرآبادان دو تیم نفتی گچساران و آبادان به مصاف هم رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه، دو تیم به نتیجه صفر بر صفر رضایت دادند.

در این دیدار هر دو تیم پس از پایان فصل نقل و انتقالات نیم فصل جام آزادگان برای محک هر چه بیشتر بازیکنان جدید خود به مصاف هم رفتند.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که در این فصل از کادر فنی پرتغالی بهره مند است، توانسته جایگاه خوبی در جدول رده بندی گروه ب مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور به خود اختصاص دهد.

اما تیم فوتبال نفت و گاز گچساران که پس از یک طوفان شدید در فصل نقل وانتقالات و تغییر سرمربی، اکنون با شکل گرفتن ساختار اصلی تیم به یک آرامش قابل قبولی دست پیدا کرده است و خود را برای بازی حساس مقابل مس کرمان آماده می کند.

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در بازی مقابل صنعت نفت آبادان با بهره گیری از بازیکنان جدید الورود در نیمه نخست توانسته با تقویت ساختار دفاعی در بخش حمله نیز موثر ظاهر شود.

محمد مهدی الهایی، امید شاهمرادی، علیرضا عباس فرد، علی مطوری، سامان صفا، از جمله بازیکنان جدید تیم فوتبال نفت و گاز گچساران هستند که با ثبت قرار داد رسما به عنوان بازیکن تیم فوتبال نفت گچساران در آمده اند.

شاگردان احمد سنجری در این بازی به گفته کارشناسان نمایش خوبی از توانمندیهای خود در زمین چمن به نمایش گذاشتند اما نتوانستند توپی را از دروازه تیم حریف عبور دهند.

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران پس از این بازی به گچساران سفر کرد تا پس از تمرینات روزانه، روز جمعه گچساران را به مقصد شهر کرمان ترک کند.