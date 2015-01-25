استودیو خبر مرکز مدیریت راههای زنجان دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی شامگاه شنبه در جلسه شورای حمل و نقل افزود: با افتتاح استودیو خبر مرکز مدیریت راههای استان اطلاع رسانی وضعیت جاده ها از طریق شبکه استانی به صورت پوشش تصویری وآن لاین به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

وی ابراز کرد: هم اکنون استودیو خبر مرکز مدیریت راهها در استانهای اردبیل و اصفهان راه اندازی شده و مزیت مهم این پروژه مهم در استان زنجان این است که اخبار و اطلاعات در خصوص وضعیت راهها آن لاین اطلاع رسانی می شود.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: اعتباری بالغ بر چهار میلیون ریال برای تجهیز، آماده سازی و در نهایت راه اندازی این پروژه هزینه شده است.

رحمتی گفت: افتتاح نخستین استودیو خبری مرکز مدیریت راههای استان زنجان تحولی مهم و اساسی را در امر اطلاع رسانی به هنگام از وضعیت کنونی جاده ها، کاهش سوانح و تصادفات جاده ای، کنترل حجم تردد و ارتقاء سطح ایمنی تردد در جاده را به دنبال دارد.

وی از ایمن سازی حاشیه راهها در سالجاری خبر داد و تصریح کرد: 40 مدرسه در حاشیه راهها تحت آموزش های ایمنی راهها قرار گرفته اند.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان برنصب دوربین های نظارتی در نقاط حادثه خیز اشاره کردو افزود: در این راستا 30 دوربین نظارتی در نقاط حادثه خیز و گردنه ها نصب شده است.

رحمتی تصریح کرد: اسقرار این دوربین‌ها برای کاهش حوادث جاده‌ای و مدیریت راهها است .

وی افزود: در این راستا 4 دوربین هوشمند در آزاد راه زنجان به تبریز برای ثبت سرعت، تخلفات و اعمال قانون آن لاین فعال است.