۸۹ طرح در دهه فجر درطارم به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا در دهه فجر سالجاری سه پروژه گاز رسانی و دو پروژه روکشی آسفالت در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: در همین راستا ۴۹ پروژه عمرانی کوچک با مشارکت مردمی به بهره برداری می رسد و همچنین ۷ پروژه در بخش تولیدی و اقتصادی هم به بهره برداری می رسد.

فرماندار طارم گفت: سه طرح سیستم آبیاری نوین و بسته بندی محصولات کشاورزی زیتون و سیر و پرورش ماهی از پروژه های بهره برداری شده در این دهه است.

باقری از کلنگ زنی ۷ پروژه گاز رسانی در روستاهای طارم خبر داد.

وی تصریح کرد: این شهرستان ۷۴ باب خانه بهداشت دارد و ۷۴ روستای این شهرستان از آب شرب بهره مند هستند.

فرماندار طارم افزود: ۳۱ طرح هادی، آسفالت ریزی راه ۷۱ روستا در این شهرستان انجام شده است.

باقری با اشاره به اینکه شهرستان طارم در تولید زیتون و سیر حرف را می زند گفت: در این راستا ۱۸ کارخانه تولید سیر و زیتون در این شهرستان فعالیت می کنند و همچنین این شهرستان ۱۱ سالن ورزشی و ۲۱ مجموعه ورزشی دارد.