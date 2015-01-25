روسیه از حمایت شورشیان اوکراین دست بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست داووس با انتشار بیانیه ای همچنین از روسیه خواست به حمایت خود از شورشیان در شرق اوکراین پایان دهد.

وی تصریح کرد: قابل سرزنش است که جدایی طلبان به طور علنی از این اقدام و دیگر حملات در نقض آشکار موافقتنامه های مینسک که امضا کرده اند، تمجید می کنند .



وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه اظهار داشت : تصمیم خطرناک و غیر مسئولانه روسیه برای تحویل مجدد صدها قبضه جدید از سلاح های پیشرفته، از جمله سامانه های راکتی، توپخانه سنگین، تانک ها، خودروهای زرهی به آنها و همچنین ادامه کنترل و فرماندهی عملیاتی، به این حمله جدایی طلبان کمک کرده است.



کری افزود: ما از روسیه می خواهیم فورا به حمایت خود از جدایی طلبان پایان دهد، مرز بین المللی با اوکراین را ببندد و همه سلاح ها، جنگجویان را عقب بکشد و حمایت مالی را متوقف کند. در غیر این صورت، فشار آمریکا و بین المللی بر روسیه و عواملش افزایش خواهد یافت.