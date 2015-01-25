ضرورت تعیین استانداردها در حوزه فرآورده های غذایی و دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم امضای تفاهم نامه سازمان غذا و دارو با سازمان ملی استاندارد، افزود: در حوزه استاندارد و آن چه که مربوط به حفظ سلامت و صیانت از حقوق مردم و شهروندان است، همکاری های خوبی بین دو دستگاه وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، عملکرد سازمان استاندارد ایران بسیار موثر است، ادامه داد: همکاری دو سازمان و تعیین استانداردها در حوزه فرآورده های غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی نیز بسیار حیاتی است.

وزیر بهداشت با اشاره به تاکید رئیس جمهور نسبت به توجه به حقوق مردم گفت: هیچ دستگاهی نباید از حقوق مردم غفلت کند و یکی از مهمترین اقدامات ما در این خصوص بحث پیشگیری و بهداشت است و دو دستگاه سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو باید به طور جدی و براساس استانداردهای روز تکالیف خود را در این زمینه درست انجام دهند و در برابر فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی که ممکن است به این مجموعه وارد شود، مقاومت کنند.

هاشمی با بیان اینکه سازمان استاندارد وظیفه مهمی دارد و مردم به این سازمان اعتماد دارند، تصریح کرد: همه سازمان ها باید از استانداردهای تعیین شده توسط این سازمان تبعیت کنند.

وی امضای این تفاهم نامه را کمک به حذف برخی از موازی کاری ها و مراجعات مکرر به دو دستگاه عنوان کرد و گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه ضمن هم افزایی در امر نظارت، شاهد نظارت های جدی تر و گسترده تر در رعایت استانداردهای ملی به ویژه در حوزه سلامت باشیم.

تفاهم نامه همکاری سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران بعدازظهر امروز به امضای معاون اجرایی رئیس جهمور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس سازمان غذا و دارو رسید.