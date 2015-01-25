گسترش ۱۱ رشته علوم پزشکی متوقف شد

دکتر سیدمنصور رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه های علوم پزشکی از شورای گسترش درخواست راه اندازی رشته های جدید داشتند. اما هر رشته ای پیش نیاز های لازم را برای راه اندازی لازم دارد که باید به آن توجه کرد. در همین راستا ماموریتی از سوی شورای گسترش تعریف شد که اولویت و نیازهای کشور به هر یک از رشته های علوم پزشکی تعیین شود.

توقف به معنی ممنوعیت پذیرش نیست

وی افزود: پس از پایان این ماموریت مشخص شد که تعدادی از رشته ها وجود دارند که نیازی به ادامه روند پذیرش در آنها به شکل فعلی نیست و از همین رو تصمیم گرفته شد که پذیرش و توسعه این رشته ها به مدت ۵ سال متوقف شود. البته معنی توقف این نیست که پذیرش در آنها ممنوع باشد بلکه به این معنی است که نباید به شیوه گذشته در آنها دانشجو پذیرفته شود و یا محل پذیرش جدیدی به آنها اضافه شود.

رضوی یادآور شد: در علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی تابع چند عامل از جمله تامین نیازهای سلامت جامعه است. برای راه اندازی هر رشته هم روند بیماریها، خطرات بیماری برای مردم و میزان خدماتی که ارائه می دهد اهمیت دارد. ۱۵۰ شاخص در کارایی یک رشته استخراج شد تا بر اساس آن برنامه ریزی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که فارغ التحصیل باید بتواند کار خود را پیدا کند، اگر رشته ای تاسیس کردیم که به خیل بیکاران اضافه کرد یک جای کار مشکل دارد. اگر رشته کارآفرینی راه اندازی می کنیم و فارغ التحصیل آن بیکار هستند تناقض بزرگی است که نظام آموزش عالی باید در صدد رفع آن برآید.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اضافه کرد: از سوی دیگر هر منطقه از کشور ما با شکلی از بیماریها مواجه است و به عنوان نمونه بیماریهای منطقه کویری با مناطق ساحلی و یا مرزی متفاوت است. رشته باید آینده نگر باشد که بتواند به تولید، خدمات ، مدیریت و یا انتقال دانش منجر شود. ضمن اینکه رشته های کشور باید با ۱۰ سند بالادستی که در اختیار داریم هماهنگ باشند.

ضربه به اقتصاد با گسترش بی رویه رشته

وی با اشاره به اینکه برای راه اندازی رشته باید هزینه های آن را پیش بینی کرد ، گفت: وقتی هزینه پایان نامه یک رشته دکتری ۱۰۰ میلیون تومان است باید بدانیم که نیازی نیست با وجود محدودیت منابع همه دانشگاه ها این رشته را داشته باشند.

رضوی تاکید کرد: رشته زیاد داشتن شأن نمی آورد و باید توجه داشته باشیم نباید رشته هایی ایجاد کنیم که وابستگی اقتصادی را افزایش دهند. در صورتی که در سال های اخیر تصور غلط از گسترش آموزش عالی منجر به ضربه اقتصاد و اخلاق حرفه ای شده است.

استخراج ۱۴ شاخص برای نمره دهی به رشته ها

وی یادآور شد: پس از بررسی ۲۱۶ رشته در کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴ شاخص را برای نمره دهی استخراج کردیم. در این شاخص ها به رشته ها نمره داده شد که ظرفیت، تعداد متقاضی، شاخص اشتغال، نسبت متقاضی به ظرفیت و چندین موضوع دیگر مورد بررسی قرار گرفت. مل

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گفت: از بین این رشته ها برخی نمره خوبی کسب نکردند و تصمیم بر محدودیت آنها گرفته شد به این معنی که برای ۵ سال محل جدید راه اندازی نمی شود اما پذیرش دانشجو در محل های قدیم متوقف نمی شود. اگر فارغ التحصیلان بیکار این رشته ها افزایش یابد ظرفیت رشته محدود و توزیع ظرفیت به نسبت دانشگاه ها تصحیح می شود.

وی افزود: برخی دیگر از رشته ها نیز نمرات به تناسب بهتری کسب کردند که برای آن رشته ها نیز برنامه ریزی به گونه ای خواهد بود که گسترش با احتیاط صورت می گیرد.

رضوی گفت: در نهایت از میان ۳۱۰ رشته کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، تخصص بالینی، دکتری تخصصی و فوق تخصص بالینی، ۱۱ رشته در ارشد و دکتری با محدودیت مواجه شدند.