معرفی منتخبین هشتمین مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) در بخش بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان برتر هشتمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) که با حضور حدود ۹۰۰ نفر همراه بود، مشخص شد.

این بانوان طی چهار روز از ۳۰ دی‌ماه تا سوم بهمن‌ماه و در سه رشته حفظ، قرائت ترتیل و تحقیق در دو رده سنی بالای ۱۶ سال و زیر ۱۶ سال در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر‌«سرچشمه» با هم به رقابت پرداختند که شب گذشته، سوم بهمن‌ماه با برپایی مرحله نهایی این مسابقات و معرفی برگزیدگان همراه بود.

لیست برگزیدگان این مسابقه در رشته‌ها و مقاطع سنی مخالف به شرح ذیل می‌باشد:

در مقطع زیر ۱۶ سال؛

در رشته حفظ کل زهرا انصاری از تهران(دریافت جایزه نقدی ۳ میلیون تومان)، حنانه خلفی از تهران(دریافت جایزه نقدی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و فاطمه نیکویی از تهران(دریافت جایزه نقدی ۲ میلیون تومان) به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

در رشته حفظ ۲۰ جزء فاطمه مؤمنی از تهران(دریافت جایزه نقدی ۲ میلیون تومان)، فاطمه ترکاشوند از استان البرز(دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و زهرا برومند از استان البرز (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان) رتبه‌های اول تا سوم را بدست آورند.

همچنین در رشته حفظ ۱۰ جزء محدثه شیدوش از تهران (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)، سارا فردوسی از تهران (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) و سارا دهقانی از تهران(دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون تومان) مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رشته حفظ ۵ جزء شقایق معصومی از تهران(دریافت جایزه نقدی ۷۵۰ هزار تومان) به عنوان رتبه اول، مریم غلامی از استان قزوین و فاطمه مهاجر از استان البرز(دریافت جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومان) مشترکاً رتبه دوم و ریحانه میرحیدری از تهران (دریافت جایزه نقدی ۴۰۰ هزار تومان) به عنوان رتبه سوم شناخته شد.

در رشته ترتیل آتنا علینقی از تهران(دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون تومان) مقام اول، هلیا محمدقاسمی (دریافت جایزه نقدی ۷۵۰ هزار تومان) مقام دوم و فاطمه اسماعیلی از تهران (دریافت جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومان) مقام سوم را بدست آورند.

همچنین در رشته تحقیق فاطمه‌سادات موسوی از مشهد مقدس و فاطمه احمدی از سبزوار(دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) مشترکاً نفر اول، زینب آقایی از استان البرز(دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون تومان) به عنوان نفر دوم و فاطمه نایبی موحد از استان قم(دریافت جایزه نقدی ۷۵۰ هزار تومان) به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

در مقطع بالای ۱۶ سال؛

در رشته حفظ کل اعظم محمدی از استان فارس(دریافت جایزه نقدی ۳ میلیون تومان)، مجیده رضاپور از کرمان(دریافت جایزه نقدی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و سماء بابایی از تهران(دریافت جایزه نقدی ۲ میلیون تومان) مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رشته حفظ ۲۰ جزء مریم جاسمی از خوزستان(دریافت جایزه نقدی ۲ میلیون تومان)، رضوانه باقری از تهران(دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و فاطمه سعیدی‌مقدم از تهران (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان) به ترتیب حائز رتبه اول تا سوم شناخته شدند.

در رشته حفظ ۱۰ جزء فائزه‌سادات قرشی‌نسب از استان یزد (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)، مرضیه قاسمی از استان همدان (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) و سعدی عزیزی از تهران (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون تومان) مقام اول تا سوم را بدست آورند.

در رشته حفظ ۵ جزء هانیه نوروزی از تهران (دریافت جایزه نقدی ۷۵۰ هزار تومان) به عنوان نفر اول، زهرا نیکوکار از تهران (دریافت جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومان) به عنوان نفر دوم و مرضیه رضایی و معصومه حسینی (دریافت جایزه نقدی ۴۰۰ هزار تومان) مشترکا به عنوان نفر سوم شناخته شدند.

در رشته قرائت ترتیل نیز پرنیان عصابخش از تهران (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون تومان)، ثنا ممدوحی از خوزستان (دریافت جایزه نقدی ۷۵۰ هزار تومان) و طاهره عبداللهی از استان قزوین (دریافت جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومان) رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشتة قرائت تحقیق نیز فاطمه رحم‌دار از استان قم (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)، زهرا سهرابی از کرمانشاه (دریافت جایزه نقدی ۱ میلیون تومان) و مریم سمایی از استان البرز (دریافت جایزه نقدی ۷۵۰ هزار تومان) به عنوان حائزین رتبه‌های اول تا سوم معرفی شدند.

همچنین در پایان این مراسم نیز از بانوی قرآنی از استان خراسان رضوی، نجبا زالی جهرمی، حافظ کل قرآن که در راستای تعلیم و تعلم قرآن گام‌های مؤثری برداشته‌اند، تجلیل به عمل آمد.