دریافت اجباری وجه در مدارس دولتی ممنوع است/ داستانی که تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نظارت بازرسان آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی از روند اجرای قوانین در مدارس پس از شروع سال تحصیلی به قوت خود باقی است و این نظارت ها در هنگام ارائه کارنامه ها که بیشترین گلایه ها از سوی اولیا را در پی دارد تشدید می شود تا در صورت بروز تخلف از سوی مدرسه ای برخورد قانونی انجام شود.

بارها و بارها و بارها از سوی مسئولان آموزش و پرورش در تمامی استانهای کشور تاکید شده است که دریافت وجه از دانش آموزان در مدارس دولتی ممنوع بوده و با این امر برخورد قانونی می شود، این ممنوعیت برای مقاطع زمانی مختلف همچون دریافت کارنامه ترم دانش آموزان و دریافت کارنامه در پایان سال تحصیلی نیز صادق است.

مسئولان استان البرز در خصوص مشکلات آموزش و پرورش در البرز بسیار سخن گفته اند و همه می دانند این اداره کل با چه مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند، مشکل فضای آموزشی، مدارس غیر استاندارد، تراکم دانش اموزی، دو شیفته بودن مدارس، کمبود نیروی انسانی و ... را باید در کنار مشکلات مالی در مدارس قرار داد و مدارس باید با مدیریت به گونه ای هزینه های خود را تامین کنند و این امر به طور معمول در زمان ثبت نام و ارائه کارنامه به دانش آموزان رخ می دهد.

زمانی فصل امتحانات ترم اول مدارس به پایان می رسد و زمان دریافت کارنامه های نیز فرا برسد داستانی هر ساله تکرار می شود که پاسخی معلوم دارد.

چند تن از اولیا دانش اموزان در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهرستان کرج با خبرگزاری مهر تماس گرفته و از دریافت وجه در هنگام تحویل کارنامه گلایه داشتند و یا می گفتند که مدارس ما را مجبور کرده اند که تا پایان سال مبلغی را به مدرسه بپردازیم.

مدارس حق دریافت وجه اجباری ندارند

هرچند که پاسخ مسئولان آموزش و پرورش را در خصوص این سوژه تکراری را می دانستیم اما بازهم به سراغ عبدالله نژاد فلاح مشاور اجرایی مدیر کل آموزش وپرورش استان البرز رفتیم، وی در گفتگو با خبرنگار مهر برای دریافت وجه از دانش اموزان در خصوص مدارس خاص از جمله غیر دولتی، استعدادهای درخشان، شاهد و ... را مستثنی دانست و تاکید کرد: مداس حق ندارند به هیچ وجه ارائه کارنامه را منوط به دریافت وجه کنند و این امر اجباری نیست.

نژاد فلاح ادامه داد: هرچند که این اجبار از سوی برخی مدارس وجود داشته باشد امری غیر قانونی است و آموزش و پرورش با شدت با این اجبار برخورد خواهد کرد.

مشاور اجرایی مدیر کل آموزش وپرورش استان البرز گفت: شکایت اولیا باید مکتوب شود و پس از پیگیری اگر این اجبار به تایید برسد پرونده به تخلفات اداری ارجاع داده خواهد شد و گاهی این امر منجر به عزل مدیر خواهد شد.

وی تصریح کرد: بارزسان هشت ناحیه آموزش و پرورش البرز به صورت منظم از مناطق خود بازدید خواهند داشت و اداره کل نیز با تشکیل تیم بازرسی به صورت سرزده از مدارس بازدید می کنند.

نژاد فلاح گفت: مدارس تنها در صورت تمایل اولیا می توانند وجهی با عنوان کمک به مدرسه طلب کنند و این وجه نیز باید با رضایت اولیا دریافت شود و در غیر این صورت دریافت وجه بر خلاف آیین نامه است و با مدارس متخلف برخورد خواهد شد.

مشاور اجرایی مدیر کل آموزش وپرورش استان البرز در پایان اعلام کرد: اولیا در صورت شکایت در این خصوص می توانند با شماره تلفن 32525657 واحد ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تماس حاصل کرده تا به شکایت آنها رسیدگی شود.

هیچ کس در البرز نمی تواند بر مشکلات آموزش و پرورش سرپوش بگذارد اما انتظار است نظارت ها و برخوردها با این اجبار در مدارس به گونه ای باشد تا دیگر شاهد گلایه های متعدد و تکراری اولیا نباشیم.