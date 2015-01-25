تجلیل از بانوان برگزیده مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) در بخش بانوان، شب گذشته سوم بهمن‌ماه در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر با حضور عموم علاقه‌مندان و نیز چهره‌های سرشناسی چون حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی قره‌شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، لاله افتخاری، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس و مرتضی نجفی قدسی، مسئول دارالقرآنهای علامه طباطبایی و امام علی(ع) برگزار شد.

در این مراسم که با تلاوت محمدرضا پورزرگری، قاری بین‌المللی آغاز شد، اجرای عباس سلیمی، پیشکسوت قرآنی همراه بود. در ابتدا محمد انصاری، مؤسس دارالقرآن امام علی(ع) ضمن خیر مقدم به حاضران و شرکت‌کنندگان گفت:"همانطور که خداوند در قرآن فرموه است این قرآن هدایت‌گر هر قومی است و برای افرادی که اعمال صالح انجام می‌دهند، پاداش عظیمی در نظر گرفته است پس ما باید به این کتاب و معجزه جاوید بسیار اهمیت دهیم.

وی با اشاره به حضور حداکثری بانوان در این دوره از مسابقات، بیان کرد: رسالت اصلی این بانوان که آموختن قرآن به دیگران است، مانده است؛ چنانکه بنابر فرمایش پیامبر اکرم(ص) «بهترین امت من آن کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد. بانوان باید مسئولیت آموزش قرآن در سطح جامعه را عملیاتی کنند و این امر نیز با آموزش زیرساختی قرآن کریم و الفبای آن محقق می‌شود.

وی با اشاره به اهانتی که توسط نشریه فرانسوی به پیامبر اکرم(ص) شده است، تصریح کرد: در این روزهای خاص ما نیازمند توجه بیشتر به قرآن هستیم تا از این طریق دفع تهاجم فرهنگی کنیم و مسلح شدن تمام افراد جامعه به قرآن لازم است چون تنها در این هنگام است ک هیچ توطئه‌ای علیه جامعه اسلامی و قرآن تحقق پیدا نمی‌کند.

مؤسس دارالقرآن امام علی(ع) با توجه به اینکه فرزندان در دامان بانوان، پرورش پیدا می‌کنند، اضافه کرد: بانوان بهتر از آقایان می‌توانند از این طریق به آموزش صدها نفر بپردازند و با تشکیل جلسات و کلاس‌های قرآن در محلات و شهرستان‌ها باعث پرورش استادان و مفسران قرآنی چون علامه طباطبایی(ره) و امام خمینی(ره) و دیگر بزرگان شوند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه اینگونه مسابقات قرآن در سراسر کشور فراگیر شود، بیان کرد: دارالقرآن امام علی(ع) در ۶۰ منطقه از کشور دارای شعبه است و اگر بانوانی علاقه‌مند به برپایی کلاس‌هایی هستند می‌توانند با ورود به پایگاه اینترنتی دارالقرآن امام علی(ع) درخواست خود را اعلام کنند. البته مکان از سوی درخواست‌کننده مهیا می‌شود اما هزینه اعطای گواهینامه، هدایا و اعزام مربی با دارالقرآن امام علی(ع) است و ان شاءالله شاهد رونق روز به روز این محافل قرآنی در سراسر کشور باشیم.

در ادامه این مراسم حنانه خلفی، حافظ خردسال به ارائه صلوات خاصه ثامن الائمه حضرت علی‌بن‌موسی الرضا(ع) پرداخت. سپس کلیپی از فعالیت‌های دارالقرآن امام علی(ع) و روند هفت دوره گذشته مسابقات قرآن این دارالقرآن پخش شد.

تجلیل از نفرات برتر سه رشته حفظ، قرائت ترتیل و تحقیق در دو مقطع زیر ۱۶ سال و بزرگسالان با حضور مسئولان و با اهدای لوح تقدیر، مدال زرین و هدایا پایان‌بخش این مراسم بود.