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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۰۵

نتایج دو پذیرش دانشگاه آزاد اعلام شد/ ثبت نام از سه شنبه

نتایج دو پذیرش دانشگاه آزاد اعلام شد/ ثبت نام از سه شنبه

معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتايج رشته هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون و مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري رشته هاي غيرپزشكي و دامپزشكي این دانشگاه خبر داد.

اعلام نتايج رشته هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مجتبی علوي فاضل با اعلام اين خبر افزود: نتايج كليه رشته هاي مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد.

وی افزود: داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.com از نتايج خود مطلع شوند.

علوي فاضل افزود: پذيرفته شدگان مي توانند روز سه شنبه 7 بهمن ماه برای ثبت نام به واحدهاي مربوطه مراجعه كنند و پذيرفته شدگان مي توانند از همين نيمسال دوم مشغول به تحصيل شوند. 

اعلام نتايج مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري رشته هاي غيرپزشكي و دامپزشكي

معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: همچنین نتايج مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري رشته هاي غيرپزشكي و دامپزشكي نيمسال دوم اعلام شده است.

وی افزود: داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.com‌از وضعيت خود مطلع شوند. پذيرفته شدگان لازم است روز سه شنبه 7 بهمن ماه براي ثبت نام به واحدهاي مربوطه مراجعه كنند. 

کد مطلب 2473078
زهره بال

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