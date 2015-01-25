تیم فوتبال هما یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم از فصل جدید رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال استان قم عصر شنبه برگزار شد و تیم فوتبال هما با پیروزی پرگل برابر عقاب پردیسان، جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی لیگ بر‌تر مستحکمتر کرد.

هما که پیش از این در صدر جدول لیگ بر‌تر قرار داشت این هفته به دیدار تیم فوتبال عقاب رفت و موفق شد این تیم ناامید از بقا در لیگ بر‌تر را با نتیجه قاطع ۷ بر صفر شکست داده و فاصله ۵ امتیازی خود را تیم دوم جدول را حفظ کند.

حساسترین مسابقه این هفته بین تیم‌های سفیر گفتمان و اتحاد برگزار شد که این مسابقه در حالی که تا اواسط نیمه دوم با پیروزی ۲ بر صفر اتحاد در جریان بود به دلیل اعتراض تیم فوتبال سفیر گقتمان به داوری نیمه تمام ماند تا کمیته انضباطی در مورد این بازی تصمیم بگیرد اما نتیجه منطقی این بازی ۳ بر صفر به سود تیم اتحاد است.

تیم فوتبال ایران جوان نیز در مسابقه‌ای نزدیک و فشرده با نتیجه ۲ بر یک گل از سد تیم پیروزان عبور کرد تا علاوه بر اینکه خطر سقوط را از خود کمی دور کند، تیم پیروزان را نیز به کورس فرار از سقوط بکشاند.

تیم فوتبال استقلال نیز در مسابقه برابر تیم قدرتمند پناه آفرین در کمال ناباوری با ۲ گل پیروز شد و ضمن کسب سومین پیروزی فصل خود، به رهایی از سقوط به دسته اول امیدوار شد اما آن‌ها رقابت سختی در هفته‌های باقیمانده با دو تیم ایران جوان و پیروزان دارند تا یکی از این ۳ تیم به لیگ یک سقوط کند.

تیم عقاب پردیسان نیز با این شکست حالا در یک قدمی سقوط قرار دارد و با توجه به اختلاف زیادی که این تیم از نظر امتیاز با تیم‌های بالا‌تر خود دارد، بقای این تیم در لیگ بر‌تر بعید به نظر می‌رسد و این تیم خود را برای حضور در دسته اول آماده کرده است.

در جدول رده بندی تیم فوتبال هما با ۲۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و اختلافی ۵ امتیازی با تیم‌های رده دوم و سوم جدول ایجاد کرده است تا به عنوان جدی‌ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی لیگ بر‌تر پس از سال‌ها لقب گیرد.

تیم‌ فوتبال اتحاد با احتساب ۳ امتیازی که از دیدار با سفیر گفتمان می‌گیرد ۲۱ امتیازی می‌شود و در رده دوم جدول قرار می‌گیرد و تیم‌های سفیر گفتمان و پناه آفرین در رده‌های سوم و چهارم جدول قرار دارند ضمن اینکه تیم‌های عقاب پردیسان و استقلال در حال حاضر در محدوده سقوط جدول قرار دارند.

مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های قم، بالا‌ترین سطح مسابقاتی فوتبال در قم محسوب می‌شود که در آن، ۸ تیم حاضر به صورت رفت و برگشت رقابت می‌کنند و ۲ تیم انتهای جدول به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنند.