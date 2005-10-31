وزير دفاع انگليس: هيچ بحثي براي اقدام نظامي بر ضد ايران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از رويترز، جان ريد وزيردفاع انگليس درگفتگو با تلويزيون بي بي سي با تاكيد براين مطلب كه هيچ بحث وگفتگويي در باره اقدام نظامي عليه ايران وجود ندارد، درباره اظهارات ضد صهيونيستي رئيس جمهوري ايران اظهار داشت : موضعي كه ايراني ها اتخاذ كرده اند، بسيار افراطي است .



وي كه بنظرمي رسد ازفضاي سياسي موجود درراستاي خشنودي سران تل آويو بهره گيري نموده و بنوعي ازجنايات صهيونيستي ها درمناطق اشغالي بويژه خط مشي ترور وسركوب وتخريب اطلاعي ندارد، درادامه سخنان خويش در واكنش به مواضع اعلامي از سوي رئيس جمهوركشورمان درباره ماهيت تجاوزكارانه اين رژيم افزود : اين اظهارات مغايربا مواضع سازمان ملل است كه چالشي براي جامعه بين المللي است .



جان ريد دريك موضع گيري غيرمنطقي با ارائه دستور كاري براي دبير كل خاطرنشان كرد : سازمان ملل بايد به اين مسئله رسيدگي كند و كوفي عنان دبيركل سازمان ملل مشخص كرده است كه مي خواهد به اين مسئله رسيدگي كند .



وزيردفاع انگليس ضمن تاكيد بر اين مطلب كه هيچ تفكري از اقدام نظامي بر ضد ايران وجود ندارد، خاطر نشان كرد : تصور نمي كنم كه كسي از دخالت نظامي درهرسطحي صحبت كند اما اين مسئله مطمئنا چالشي براي سازمان ملل تلقي مي شود .



گفتني است كه نخست وزيرانگليس روزپنج شنبه پس ازپايان نشست سران اتحاديه اروپايي، درواكنش به اظهارات ضد صهيونيستي رئيس جمهوري ايران ، تهران را يك تهديد واقعي تلقي كرد و خواستار برخورد فوري با ايران شد .

کد مطلب 247308