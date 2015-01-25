بعثت کرمانشاه با پیروزی مقابل ملی حفاری به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بعثت کرمانشاه عصر شنبه در چارچوب هفته پانزدهم لیگ دسته دوم فوتبال میزبان تیم قعر نشین ملی حفاری اهواز بود که در پایان توانست با یک گل حریف خود را شکست دهد.

تک گل تیم بعثت در این دیدار را سجاد سیاه کمری در دقیقه 64 به ثمر رساند تا نماینده کرمانشاه سه امتیاز شیرین خانگی را به دست آورد و شانس خود را برای حضور در مرحله دوم مسابقات افزایش دهد.

بعثت با این پیروزی و با توجه به توقف نسل ابومسلم مشهد یک پله در جدول صعود کرد و هم امتیاز با پارس جم و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم گروه قرار گرفت.

این تیم در هفته شانزدهم رقابت ها یکشنبه، 12 بهمن ماه مهمان وحدت قم خواهد بود و در صورت کسب پیروزی در این مسابقه تا حد زیادی خیال خود را از بابت صعود راحت خواهد کرد.

لیگ دسته دوم امسال با حضور 40 تیم در چهار گروه 10 تیمی برگزار می شود که در نهایت از هر گروه سه تیم به مرحله دوم راه یافته و در دو گروه شش تیمی به رقابت می پردازند که در نهایت تیم های اول هر گروه مستقیما صعود کرده و تیمهای دوم به پلی آف می روند تا تیم سوم صعود کننده مشخص شود.

همچنین از هر گروه 10 تیمی 4 تیم و در مجموع 16 تیم به لیگ دسته سوم سقوط می کنند.