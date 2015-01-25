به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دارالقرآن امام علی(ع) در خصوص هشتمین دورة مسابقات سراسری این دارالقرآن در بخش بانوان گفت: در این دوره از مسابقات هزار و ۴۰۰ نفر از بانوان نامنویسی کردهاند که به دلایلی حدود ۹۰۰ نفر شرکت کردند.
نجفیقدسی بیان کرد: از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر از متسابقان حد امتیاز بالای ۸۵ را به دست آوردهاند که جوایز نقدی آنها ظرف روزهای آینده به حسابشان واریز میشود.
مسئول دارالقرآن امام علی(ع) با اشاره به حضور ۳۵۰ نفر از حافظان کل در این مسابقات، عنوان کرد: بیشتر افرادی که در بخش رقایتهای رشته حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء حضور داشتهاند نیز، حافظ کل بودهاند.
وی با تأکید بر اینکه امیدواریم تا این مسابقات در سالهای آینده روند رو به رشدی داشته باشد، تصریح کرد: دارالقرآن امام علی(ع) درصدد افزایش شعب خود، توانسته منزل شهید مدرس را خریداری کند. این منزل فعلا درحال بازسازی است و پس از اتمام، این دارالقرآن فعالیتش را با برنامههای متنوع قرآنی آغاز خواهد کرد.
وی در مراسم اختتامیه، پیام آیتالله العظمی مکارم شیرازی را که در افتتاحیه مسابقات قرائت شده بود مجدد قرائت کرد، متن پیام بدین شرح است؛
بهترین سلام و درود خدا به شما عزیزانی که گرد مشعل فروزان قرآن اجتماع کردهاید تا روح و جان خود را در پرتو آن روشن سازید، نثار میکنم و از خداوند بزرگ موفقیت و سربلندی همه شما و تمام دستاندرکاران و شخصیتهای محترمی که در تشکیل این محفل بزرگ مسابقات سراسری قرآن کریم سهیم هستید خواستارم.
برادران و خواهران عزیز، قرآن کتابی است که دوست و دشمن، مسلمان و غیر مسلمان بر عظمت آن اعتراف دارد. شبلی شُمَیّل دانشمند مادی عربزبان، اشعار بلندی دربارة قرآن دارد که ترجمه دو بیت از آن چنین است: «من اگرچه به آیین این پیامبر ایمان نیاوردهام ولی آیا میتوانم ایمان خود را به عظمت آیاتی که آورده است کتمان کنم؟ پیامبر اسلام معارف و دانشهایی همراه با قرآن خود، برای جامعه اسلامی آورده که اگر به آن عمل کنند، عمران و آبادی و سربلندی و عظمت نصیب آنان خواهد شد.
به راستی همانگونه که این دانشمند غیر مسلمان گفته اگر مسلمین قدر قرآن را بدانند و تلاوت و حفظ آن را مقدمهای برای اندیشیدن، و اندیشیدن آن را مقدمهای برای به کار بستن و عمل کردن قرار دهند به یقین نه تنها در بُعد معنویت که در بُعد پیشرفتهای مادی نیز پیشرفت خیرهکنندهای خواهند داشت.
لازم است بدانیم پیامهای قرآن خطاب به تمام خداپرستان جهان است، قرآن میگوید: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِی السِّلْمِ کَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ»؛ ای افراد با ایمان همگی در صلح و صفا و دوستی وارد شوید و از گامهای شیطان که سعی در ایجاد نفاق و تفرقه میان شما دارد پیروی نکنید.
به کار بستن همین پیام چهره جهان اسلام را دگرگون می کند و در جای دیگر میفرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ؛ همه افراد با ایمان برادر یکدیگرند هرگاه بین برادران اختلافی رخ دهد در اصلاح آن بکوشید». نه اینکه با گرفتن دستور از دشمنان، بنزین بر آتش بریزید و نیز میفرماید: «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا؛ کسی که از در صلح درآید دست او را بفشارید و نگویید تو اهل ایمان نیستی.
هرگاه دنیای ما براساس این سه اصل یعنی برادری و صلح و محبت بنا شود چهره دیگری خواهد داشت. عزیزان من سعی کنید قرآن و تعلیمات گرانبهایش در تار و پود زندگی فردی و اجتماعی شما وارد شود و حافظان قرآن الگوهای عملی تعلیمات قرآن باشند که این خود بهترین تبلیغ اسلام و قرآن است. همیشه در سایة قرآن موفق و پیروز باشید.
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