مجتبی خسروتاج در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات جلسه دیشب وزارت صنعت با واردکنندگان رسمی خودرو گفت: طبق آمارهای رسمی، تنها ۳۰ درصد از خودروهای وارد شده به کشور، از سوی نمایندگی‌های رسمی و مجاز صورت گرفته و ۷۰ درصد مابقی واردات از سوی افراد متفرقه‌ای وارد شده که اگرچه در کار واردات خودرو هستند، اما نمایندگی رسمی و شرایط حمایت از مصرف‌کنندگان را ندارند.

جزئیات جلسه دیشب

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین موضوع مورد مذاکره با نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی، اقدام برای تامین بازار و تضمین تامین آن بود؛ به نحوی که واردکنندگان متعهد شوند با اجرای این مصوبه، نیاز بازار را تامین کنند.

وی تصریح کرد: محور دیگر مورد بحث در این جلسه، این بود که نمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نرخ‌گذاری را رعایت کرده و جلساتی را با سازمان حمایت برگزار کنند که تا بر سر شرایط نرخ گذاری و رعایت آن، به توافق برسند.

به گفته خسروتاج، نمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید با توجه به شرایط ساماندهی واردات خودرو، برای ارایه خدمات بهتر به مشتریان اقدام نمایند که در این راستا، جلسه هماهنگی در راستای اجرای بخشنامه صورت گرفت تا بازار متلاطم نشود.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی جزئی خواهد بود

وی در خصوص اعلام نظر برخی نمایندگان رسمی واردات خودرو مبنی بر افزایش قیمت ۵ تا ۱۰ درصدی خودروهای وارداتی با اجرای این دستورالعمل، اظهار داشت: نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی اقدام به افزایش قیمت نخواهند کرد و قیمت را رعایت می کنند. ممکن است افرادی هم که خارج از سیستم نمایندگی ها، اقدام به واردات می کنند نیز تحت مدیریت واردکنندگان رسمی، وارد عمل شوند اما باید چارچوب را رعایت کنند.

خسروتاج ادامه داد: البته ممکن است چند درصدی در ابتدای شروع به کار طرح، قیمت نوسان داشته باشد اما این نوسان زودگذر خواهد بود و در قبال این تغییر قیمت جزئی، مردم با خیال راحت از نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی خرید می کنند و به ارایه خدمات پس از فروش مناسب هم دسترسی خواهند داشت.

دست واردکنندگان متفرقه از بازار کوتاه می شود

وی تصریح کرد: نمایندگان رسمی واردات خودرو، کاملا با دستورالعمل وزارت صنعت مبنی بر ساماندهی واردات خودرو موافق هستند و آن را اجرایی خواهند کرد، این در حالی است که طی یکسال گذشته، بر اساس دستورالعمل‌هایی که به منظور اعطای نمایندگی به واردکنندگان خودروهای سواری صادر شد، برای نمایندگان رسمی تسهیلاتی در نظر گرفته شد تا در عمل، تعداد نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران به حدی برسد که انحصار در واردات وجود نداشته باشد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر حدود ۳۵ نمایندگی مجاز خودروسازان خارجی در ایران با مجوز رسمی فعالیت کرده و اقدام به واردات خودرو می‌کنند؛ به همین دلیل برای اینکه مواجه با مواردی نباشیم که خودروهای وارداتی که به دست مصرف‌کنندگان داده می‌شود، از بعد تامین قطعات و ارایه خدمات پس از فروش، با مشکل مواجه شوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار بر تدوین دستورالعملی برای ساماندهی واردات خودرو داشت.

وی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، نمایندگی های دارای مجوز رسمی وارد عمل شده و ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی را به عهده می‌گیرند. این در حالی است که تا پیش از این، فردی متفرقه که دارای نمایندگی رسمی هم نبود، می توانست عینا همان خودرو با همان برند و مشخصاتی را که نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران عرضه می کردند، وارد کشور کند؛ اما آنچه در این مرحله از اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو مهم است اینکه ، واردات تنها از طریق نمایندگی های رسمی، مجاز است.

راه اعطای مجوز نمایندگی رسمی خودرو باز است

خسروتاج در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر رسیدگی به درخواست های جدیدی که خواستار دریافت مجوز رسمی نمایندگی از وزارت صنعت هستند، گفت: اعطای مجوز نمایندگی رسمی دستورالعمل خاصی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و اگر هر فردی اعم از شخص حقیقی و حقوقی که مدعی باشد با شرکتهای خارجی تولیدکننده و یا نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی ارتباط دارد و می تواند ضوابط را رعایت کرده و اقدام به واردات کند، می تواند مجوز نمایندگی رسمی دریافت کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، دارندگان مجوز نمایندگی رسمی باید نسبت به ارایه خدمات پس از فروش و راه اندازی سیستم های مرتبط با آن، تامین قطعات و راه اندازی انبار قطعات و پشتیبانی از مشتری اقدام کنند.

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تمامی شرایط لازم برای اعطای مجوز نمایندگی رسمی به متقاضیان بر روی سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر شده و افراد با رعایت این شرایط می توانند اقدام به واردات خودروهای سواری کنند.