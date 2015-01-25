اعلام نتایج نهایی آزمون دكتري تخصصي رشته های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، پذيرفته شدگان لازم است جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک مورد نياز از تاريخ 7 تا 8 بهمن ماه به اداره آموزش دانشگاه محل قبولی يا سايت دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.

عدم مراجعه و ثبت نام هر يك از پذيرفته شدگان در تاريخ های مقرر به منزله انصراف بوده و هيچگونه اعتراضی در اين مورد پذيرفته نخواهد بود. اعلام اسامی پذيرفته شدگان صرفاٌ براساس گزينش علمی بوده و انجام ساير مراحل پذيرش توسط دانشگاه مربوطه انجام می شود.

كسانی كه به هر دليل ثبت نام نكنند و يا پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند به مدت يكسال از شركت در امتحان دوره دكتري تخصصی (Ph.D) محروم خواهند شد. اين محروميت شامل پذيرفته شدگان با پرداخت شهريه ( بین الملل سابق و دانشگاه آزاد) نمی شود.

براساس آئين نامه ها و جلوگيری از تقلب و تخلف در آزمون های ورودی در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی توسط داوطلب و هر گونه تقلب در كليه مراحل آزمون، در هر زمان از تحصيل، از ادامه تحصيل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طبق مقررات عمل خواهد شد.

در رشته هايی كه دانشجو بصورت مشترک بين دو دانشگاه پذيرش می شود فرد پذيرفته شده دانشجوی دانشگاه مبدأ (اول) خواهد بود. پذيرفته شدگان بايد جهت ثبت نام به دانشگاه مبدأ مراجعه کنند. ضمناً دانشجو بايد آمادگی داشته باشد تا تمام يا قسمتی از دوره آموزشی يا پژوهشی خود را در هر محلی كه دانشگاه مبدأ تعيين می کند، بگذراند.

پذيرفته شدگان دانشگاه های علوم پزشكی تهران، شهيد بهشتی، اصفهان، ايران، قزوين و شيراز جهت آگاهی از تاريخ ثبت نام و مدارک باید به سایت دانشگاه های مربوطه مراجعه کنند.

اسامی رتبه های برتر اول تا سوم هر رشته نيمه دوم اسفند ماه به دفاتر استعداد درخشان و معاونت های آموزشی دانشگاههای مربوطه ارسال خواهد شد لذا متقاضيان استفاده از مزايای رتبه های برتر می توانند از نيمه اسفند ماه به بعد به این واحدها مراجعه کنند.

كارنامه كليه داوطلبان (آزمون های كتبی وشفاهی) نيمه اول اسفند ماه در همين سايت قابل دسترسی خواهد بود.