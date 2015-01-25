به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در درس اخلاق این هفته خود که با حضور پر شور جمع کثیری از طلاب و اساتید حوزه های علمیه آذربایجان غربی و دیگر علاقمندان معارف الهی در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد اظهار داشت: از دو مطلب نباید بی‌توجه گذشت؛ یکی اینکه همه ما موظّفیم کار خیر کنیم و صفت خوب داشته باشیم که رسیدن به این مهم تا حدودی آسان است اما به ما نگفتند فقط کارِ خوب بکن، به ما گفتند آدمِ خوب باش! کار خوب و وصف خوب یک مبدأ ذاتی می‌طلبد آن مبدأ، خُلق حَسن است، اوصاف حَسن داشتن، افعال حسن داشتن غیر از خُلق حسن داشتن است. باید سعی ما بر این باشد که آن مبدأ خُلق حَسن را در خود بپرورانیم.

وی ادامه داد: ما موظفیم در جامعه افرادی داشته باشیم که دارای خُلق حسن‌اند، خُلق یعنی هویت درونی که اوصاف او این است که عادل است، باتقواست، متواضع است، قانع است، فرهیختگی دارد و مانند آن، اینها آثار آن هویت درونی است.

وی پیامبر اسلام(ص) را نمونه کامل انسان دارای حسن درون خواند و اذعان داشت: ذات اقدس الهی رسولش را به اوصاف خوب ستایش نکرد، نفرمود تو عادلی، تو باتقوایی، تو اوصاف خوب داری، تو حسنات خوب داری، تو سجایای اخلاقی خوب داری، بلکه فرمود آن هویت درونی‌ات حَسن است ﴿إِنَّکَ لَعَلی‌ خُلُقٍ عَظیمٍ﴾ پس عدالت، تقوا و همه این اوصاف برجسته‌ای که در کتاب و سنّت مطرح است اینها کار و وصف آن هویت درونی است لذا وجود مبارک رسول گرامی(ص) هویت درونی‌اش را ساخته بود و حَسن و زیبا بود از آن حُسن درونی این اوصاف تراوش می‌کرد.

وی با تأکید بر تأسی به پیامبر گرامی اسلام و اسوه قرار دادن ایشان در امور اخلاقی بیان داشت: ما اگر بخواهیم رسول خدا(ص) را اُسوه قرار بدهیم اول باید کارهای خوب بکنیم تا این کار برای ما به صورت وصف حال در بیاید بعد تمرین زیاد بکنیم تا این حال به صورت مَلکه در بیاید، این تکرار زیاد را در فراز و نشیب زندگی بکنیم تا کم کم زمینه پیدا بشود برای آن خُلق، لذا آن خُلق را خود ما باید در درونمان بسازیم.

آیت الله جوادی آملی با بیان این مطلب که بهترین و مناسبت‌ترین جا برای پرورش صاحبان خُلق حَسن، حوزه‌های علمیه است، خاطرنشان کرد: خُلق عظیم پیدا کردن و هویت سازی کار هر کسی نیست، ما در جامعه به چنین افرادی نیازمندیم تا افراد به اینها مراجعه کنند و مشکلات خود را حل کنند و حرف اینها در مردم اثر داشته باشد. بهترین و مناسبت‌ترین جا برای پرورش صاحبان خُلق حَسن، حوزه‌های علمیه است. آنها که مرتب با قال الله، قال رسول الله، قال ولی الله، قال حجّت الله(علیهم آلاف التحیة و الثناء) مأنوس‌اند، هم مأمورند و هم این توانایی را دارند که این کار را بکنند.

وی با توصیه به حوزه های علمیه در تقویت بعد معنوی و علمی طلاب، تاکید کرد: لازم است دو کار در جامعه صورت بگیرد تا جامعه به صورت تمدّن الهی بار یابد: یکی وظیفه عمومی همه ماست که عادل و دارای اوصاف حَسن باشیم و دیگر پرورش مردان صاحب‌نفس و صاحب‌نظری که اینها خلیفةالله باشند و خُلق بیافرینند تا دیگران در حل مشکلات خود به آنها رجوع کنند. تلاش و کوشش حوزه‌ها باید این باشد که صاحبان خُلق حَسن پرورش دهد که حرف، نگاه و دَم اینها، در مردم اثر کند، و تحوّلی در افراد ایجاد کند.