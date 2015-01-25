ابطحی از احمدی نژاد عذرخواهی کرد!

مجله مهر: محمدعلی ابطحی دیروز در صفحه شخصی خود تصویری از محمود احمدی نژاد منتشر کرد که امروز با حذف آن پست، در مطلبی جدید از احمدی نژاد عذرخواهی کرد.

دیروز ابطحی با انتشار یک عکس نوشته بود: «معاون اول دولت اول آقای احمدی نژاد محکوم به زندان و برگرداندن اموال اختلاس شد. این آلودگی مالی رحیمی را از ابتدای مسئولیتش خیلی ها می دانستند. اما دفاع لجبازانه دکتر احمدی نژاد مانع از محاکمه می شد. به خصوص وقتی او را به ریاست ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی حکم داد. از قوه قضایییه باید تشکر کرد. احمدی نژاد اگر در دادگاه دیر هنگام هم به این رفتارهایش جواب ندهد، در پیشگاه مردم و خدا و تاریخ ایران مورد استجواب قرار می گیرد.»

ابطحی امروز در مطلبی جدید با تکرار همان نوشته ها در ذیل پست خود، در عکس نوشتی که منتشر کرده بود، نوشت: «بدون خجالت عذرخواهی می‌کنم. عکسی که دیروز از آقای احمدی نژاد گذاشته بودم و البته از خبرگزاری ها برداشته بودم، محترم نبود. حالت مسخره داشت. از ایشان و از ملت عذرخواهی می کنم.»