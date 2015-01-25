دستگاه قضا با مظاهر منکر در كردستان قاطعانه برخورد می كند

به گزارش خبرنگار، علی اکبر گروسی شامگاه شنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کردستان اظهار داشت: در بحث نظارت بر دستگاه‌ های اجرایی استان نظارت خوبی وجود دارد.

وی افزود: در بحث تخلفات اداری در استان کمترین میزان تخلفات وجود دارد و این نشانه سلامت ادرای استان در تمامی حوزه ها است.

رئیس‌‌ کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: سیستم گزینش استان نیز بسیار مطلوب عمل می ‌کند و با توجه به همه جوانب، اجازه ورود افرادی نامطلوب و ناتوان را به بدنه اداری استان نمی‌ دهد.

گروسی یادآور شد: برخی بزرگنمایی‌ ها در مورد وجود تخلفات در بدنه دستگاه‌ های ادارات به ویژه در بحث استخدام ‌ها می ‌شود که این موضوع زحمات انجام گرفته از سوی سایرین را زیر سوال می‌ برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در مورد اقدامات انجام گرفته در بحث پیشگیری از طلاق به عنوان یکی از منکرات موجود در جامعه امروزی سعی شده بیشترین تاخیر در بحث صدور احکام طلاق در دادگاه‌ های استان صورت پذیرد که همین امر در برخی از موارد حتی باعث اعتراض شهروندان شده است.

رئیس‌‌ کل دادگستری استان کردستان گفت: کاهش آمار طلاق در استان نسبت به گذشته ناشی از اقدامات پیشگیرانه ‌ای است که در سایه تلاش دستگاه‌ ها و ادارات ذیربط صورت گرفته است.

گروسی اظهار داشت: ‌امروزه گسترش فضای مجازی و تهدیدات آن نیز یکی دیگر از مباحث مهم در افزایش نرخ طلاق در بین خانواده‌ ها است.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: انعقاد تفاهم‌ نامه‌ای با نماینده ولی فقیه در سپاه و روسای عقیدتی سیاسی حوزه‌ های نظامی و انتظامی استان، تهیه بانک اطلاعات از فرماندهان و روسای عقیدتی سیاسی و تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در شعبات شهرستان‌ ها از جمله اقدامات انجام شده در سطح استان در بحث امر به معروف و نهی از منکر بوده است.