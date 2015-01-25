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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

ازهاری:

رعایت شئون اسلامی و رعايت قانون مهمترین مصداق امر به معروف است

رعایت شئون اسلامی و رعايت قانون مهمترین مصداق امر به معروف است

سنندج - معاون برنامه ‌ریزی استاندار کردستان گفت: رعایت شئون اسلامی و انجام وظایف در زمان خود از مهم‌ ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در ادارات است.

به گزارش خبرنگار، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: انجام وظیفه و خدمت رسانی به موقع به مردم باید یکی از اولویت های کاری مدیران استان باشد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر را مسئولان و کارکنان باید از خود شروع کنند تا الگویی برای دیگر آحاد جامعه به خصوص جوانان باشد.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار کردستان بیان کرد: کارکنان نقطه ارتباطی مردم و دولت هستند از این رو عملکرد آنان در راستای انجام وظایف نقش مهمی در افزایش سطح رضایتمندی مردم دارد.

ازهاری یادآور شد: دشمنان به دنبال ضربه زدن به آرمان ها و ارزش های اسلامی هستند و تا به امروز تنها با بصیرت و امر به معروف و نهی از منکر نتوانسته اند به اسلام خدشه ای وارد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه ها ستاد احیاء در ادارات اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری جلسات متعدد با روسای دانشگاه‌ ها در راستای برگزاری شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح دانشگاه‌ ها و  برگزاری چندین همایش امر به معروف و نهی از منکر در طول ماه محرم و هفته احیا از جمله برنامه‌ های اجرا شده است.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار کردستان گفت: همچنین برگزاری جلسه با مدیران بانک ‌های خصوصی و دولتی در راستای برخورد با برخی تخلفات از دیگر اقدامات این معاونت از مهر ماه امسال تا کنون بوده است.

ازهاری اظهار داشت: بازبینی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات استان به منظور بهره‌ گیری از ظرفیت افرادی توانمند در حوزه امر به معروف  و شناسایی هسته‌ های یاوران معروف، انتخاب پنج مصداق معروف و پنج مصداق منکر در ادارات و تلاش در راستای احیای این معروفات و مقابله با منکرات نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برگزاری جلسات حجاب و عفاف به منظور توسعه و تقویت این فرهنگ در بدنه ادارات از دیگر اقدامات انجام گرفته در سه ماهه گذشته بوده است.

کد مطلب 2473114

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