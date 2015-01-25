درخواست کمیسیون هنر و معماری برای حمایت بیشتر از تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر صالح پور دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی با حضور در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ها و فعالیت های بزرگترین رویداد تئاتر کشور را بیان کرد.

صالح پور با اشاره به «تئاتر ملی و هویت ایرانی» به عنوان شعار سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفت: علیرغم محدودیت زمانی بیش از 1800 هنرمند داخلی و خارجی با 118 گروه نمایشی صحنه ای و خیابانی در این دوره جشنواره شرکت کردند و جوان گرایی و حضور جدی زنان و تولیدات مشترک در حوزه بین الملل از ویژگی های جشنواره امسال است.

دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اشاره به بخش های جشنواره گفت: بخش مرور تئاتر، تازه ها، بین الملل، تئاتر خیابانی، ورکشاپ های بین الملل، نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر تجلیل از هنرمندان پیشکسوت تئاتر و چهار شهید تئاتر و یادمان درگذشتگان تئاتر از برنامه ها و بخش های مختلف جشنواره است.



پس از ارائه گزارش جشنواره، محمد حسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای کمیسیون حاضر در جلسه از اداره کل هنرهای نمایشی و دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر در برگزاری جشنواره قدردانی کردند.



ایمانی خوشخو در این جلسه حمایت بیشتر دستگاه های فرهنگی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از تئاتر و مشارکت جدی قاطبه هنرمندان در ارتقای هنر نمایش را خواستار شد.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هنر تئاتر به عنوان یک شاخص توسعه فرهنگی در همه کشورها و جوامع اهمیت دارد و در کشور ما هم به حمایت جدی تر نهادها و دستگاه های فرهنگی نیاز دارد.