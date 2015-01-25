فعاليت های فرهنگی بهترين امكان برای ترويج امر به معروف در جامعه است

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام رحیم جعفری شامگاه شنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان كردستان اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از نمونه های بارز جامعه اسلامی است و تکیه بر آن می تواند سلامت جامعه را تضمین کند.

وی با اشاره به این مطلب که دشمن با هجمه ای فرهنگی به دنیال ضربه زدن به ا رزش های اسلامی است، افزود: دشمنان اسلامی می خواهند با رخنه به افکار جوانان به اسلام خدشه وارد کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان کرد: معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان برنامه ‌های خود را بر سه محور، پژوهش، آموزش و فرهنگی در بحث ترویج و احیای هرچه بیشتر فریضتین امر به معروف و نهی از منکر تعریف و دنبال می ‌کند.

حجت‌ الاسلام جعفری همچنین از برگزاری سه کرسی آزاداندیشی از مهر ماه امسال تا کنون در سطح استان خبر داد و یادآور شد:‌ برگزاری دوره‌ های آموزشی، برگزاری هسته ‌های پژوهشی در تمام معاونت ‌ها، توزیع دو هزار جلد کتاب در راستای برگزاری از اقدامات این نهاد در بحث امر به معروف بوده است.

وی ادامه داد: اجرای 30 هزار طرح پژوهشی در مورد احیای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر، توزیع سه هزار جلد لوح فشرده سبک زندگی اسلامی و بیش از 30 هزار بروشور با موضوع حجاب و عفاف و دو هزار ویژه نامه جوان نیز از دیگر اقدامات این نهاد در این حوزه بوده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان د ر ادامه این جلسه بیان کرد: معاونت تشکل‌ های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اینکه تشکل‌ های مردم‌ نهاد هستند کمتر می ‌توان در چارچوب قوانین و مقررات و آیین ‌نامه و بخشنامه آنها را مجبور به انجام کاری کرد.

سلمان روحی یادآور شد: این حوزه چون مردمی است از این رو باید مردمی نیز حرکت کرد تا بتوانیم خروجی مطلوب ‌تری را داشته باشیم.

وی گفت: پایبندی مسئولان به فریضتین الهی امر به معروف و نهی از منکر بهترین ظرفیت برای تشویق و ترغیب سایر افراد جامعه به حرکت به این سمت است.

اولویت کاری ستاد احیاء تقویت برنامه های فرهنگی در حوزه امر به معروف است

جانشین دبیر ستاد احیای کردستان نيز در اين جلسه گفت: با توجه به هجمه های فرهنگی اولویت کاری ستاد احیاء تقویت برنامه های فرهنگی در حوزه امر به معروف است.

محمود الله مرادی اظهار داشت: دشمن به دنبال رخنه کردن در افکار جوانان و ضربه زدن به آرمان های اسلامی است.

وی افزود: از این رو باید با بصیرت و تکیه بر آموزه های دین و امر به معروف و نهی از منکر مانع از بروز هر گونه فرهنگ غلطی در جامعه شویم.

جانشین دبیر ستاد احیای کردستان بیان کرد: خوشبختانه در دو سال گذشته تمام زیرساخت ‌های برنامه‌ ها و اقدامات فرهنگی در راستای اهداف ستاد عملیاتی شده است.

الله مرادی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر برنامه های ستاد احیاء به سوی کیفیت ‌بخشی حرکت کرده است، یادآور شد: باید ادارات استان نیز همکار و تعامل لازم را با ستاد احیاء داشته باشند.

وی ادامه داد: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان تمامی ظرفیت خود را در راستای نهادینه کردن و اجرای این فریضتین در استان بکار گرفته است.

جانشین دبیر ستاد احیای کردستان گفت: تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و دستگاه‌ های دولتی، کارخانجات، سازمان ‌های نظامی و قضایی و بانک ‌ها و بیمه، تجدید نظر در ترکیب اعضای شوراها و نیز آموزش ‌های لازم در قالب برگزاری کلاس ‌های آموزشی و همایش‌ ها از جمله اقدامات ستاد احیا در زمینه ایجاد مولفه های اصلی اجرای فریضتین در استان کردستان بوده است.

الله مرادی اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر تمامی ستادهای شهرستانی و بخش ‌ها، دهستان‌ ها و روستاها دارای شورای امر به معروف و نهی از منکر هستند.

وی افزود: دشمن به دنبال رخنه کردن در فرهنگ و ارزش اسلامی است و از این رو ترویج معروفات و شناساندن مصادیق آن به آحاد جامعه به خصوص جوانان شکست برنامه‌ های دشمن را به د نبال دارد.