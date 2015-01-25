دستگاه های اداری بر اساس شاخص های ۳۰ گانه ارزیابی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قائد امینی شنبه شب در جلسه شورای اقامه نماز استانداری كه با هدف هم اندیشی درخصوص ترویج فرهنگ متعالی نماز در محل شهرداری محمدیه تشکیل شد اظهارداشت: در شورای اقامه نماز استانداری بحث مشارکت همکاران در امر نماز آسیب شناسی و ترویج فرهنگ متعالی نماز مطرح و پیشنهاد شد که این امر نیز در سطح کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.

وی به برگزاری مسابقه نماز برای کارمندان و همچنین در سطح پایین تر برای فرزندانشان خبر داد.

امینی در ادامه بیان كرد: توجه به احداث مساجد در محله های استان که استاندار حساسیت زیادی در این امور دارند و اعتقاد ایشان این است که نقش یک مسجد درخصوص بازدارندگی و پیشگیری از بزه کاری های اجتماعی خیلی بیشتر از چندین پاسگاه است.بنابر این، با توجه به این ضرورت بایستی به این مساله مهم توجه بیشتری در استان صورت گیرد.

در این جلسه شهردار محمدیه نیز درخصوص اقداماتی که برای ترویج فرهنگی نماز در بین ادارات و مردم احداث مساجدی در شهرک مهرگان صورت گرفته است نیز گزارشی ارائه شد.

همچنین درخصوص اهمیت و ضرورت ترویج فرهنگ نماز در استان در حیطه های اداری و مردم از سوی اعضا پیشنهادهایی ارائه شد.