۴۱۸ میلیارد دلار کالا در مازندران ثبت سفارش شد

ابراهیم یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۸۷۵ مورد ثبت سفارش در ۱۰ ماه گذشته در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران انجام شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین ثبت سفارشات متعلق به اردیبهشت ماه با ۱۶۵ مورد و کمترین آن در دی ماه با ۴۰ مورد است.

وی ارزش ثبت سفارشات انجام شده را بیش از ۴۱۸ میلیارد و۴۷۳ هزار و ۸۲۴ دلار اعلام و تصریح کرد : سفارشات ثبت شده از محل ارز بانکی بیش ترین ارزش را به خود اختصاص داده است.

معاون امور بازرگانی با اشاره به صدور ۸۸ فقره کارت بازرگانی در دی ماه افزود : بیشترین کارت های صادر شده متعلق به گروه حقوقی بوده است.