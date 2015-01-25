به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران در این فراخوان از تمامی هنرمندان حوزه تجسمی و گروه‌های تخصصی دعوت کرد تا نسبت به طراحی دیوارنگاری با موضوع پیشواز بهار 1394، با استفاده از شیوه های اجرایی خلاق و با مواد و مصالح نیمه ماندگار اقدام کنند.

هنرمندان تا تاریخ شنبه 11 بهمن ماه 93 مهلت دارند تا آثار خود را به سازمان زیباسازی شهر تهران اداره نقاشی دیواری ارسال کنند. این در حالی است که برای ارسال آثار، محدودیتی وجود ندارد. تاریخ داوری آثار نیز 13 بهمن ماه انجام و نتایج داوری ها و برگزیده ها 15 بهمن ماه اعلام می شوند.

مدیر هنری این طرح، اردشیر میرمنگره و هیات داوران متشکل از محمدعلی بنی اسدی، خسرو خسروی و سعید روانبخش است.

به نفرات برگزیده اول تا سوم، به ترتیب 40، 30 و 20 میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار اعطا می شود. همچنین به صاحبان طرح‌های مصوب جهت اجرای شهری مبلغ 20 میلیون ریال بابت حق طرح، پرداخت و هنرمندان طرح مصوب، جهت اجرا تا سقف هزار مترمربع در اولویت خواهند بود. شایان ذکر است به هنرمندان نفرات اول تا سوم هزینه طرح پرداخت نخواهد شد.

متقاضیان می‌توانند نسبت به مطالعه شیوه نامه ارائه اثر و نیز دریافت و تکمیل فرم های ثبت نام به سایت www.zibasazi.ir بخش دستورالعمل ها و فرم ها اقدام کنند.