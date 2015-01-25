به گزارش خبرنگار مهر، سیامک پاکرو صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از از احداث، خریداری و تعمیر ۶۵۰ باب منزل مسکونی طی ۹ ماهه امسال برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: در این راستا تسهیلات عمرانی اعطا شده برای احداث، خریداری، تعمیر این منازل مسکونی توسط کمیته امداد استان بازپرداخت شده است.

پاکرو گفت: هم‌چنین اقساط وام بهسازی ۱۲۵ خانوار مددجو نیز در استان بازپرداخت شده و ۸۴۹ خانوار تحت حمایت در استان از معافیت های قانونی انشعابات رایگان آب، برق و گاز و صدور پروانه بهره مند شدند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه گفت: همچنین طی نه ماهه امسال بیش از سه میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال از صدقات مردمی به احداث، خرید و تعمیرات منازل خانوارهای مددجو تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه اختصاص داده شده است.

پاکرو با بیان اینکه این بخش از صدقات مردمی در قالب تسهیلات بلاعوض در اختیار خانوارهای مددجو قرار گرفته است افزود: همچنین طی مدت مذکور ۱۳ میلیارد ۶۸ میلیون ریال دیگر نیز به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان پرداخت شده که خانوارهای مددجو این اعتبار را جهت احداث، خرید و تعمیرات منازل به کار گرفته اند.

وی یادآور شد: اعتبارات عمرانی پرداخت شده علاوه بر صدقات از محل سفر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، امداد، طرح رضوان و .. نیز تامین شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان با بیان اینکه ایجاد سرپناهی امن برای خانوارهای مددجو از اهداف اساسی کمیته امداد استان به شمار می رود گفت: امیدواریم تا پایان امسال بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال اعتبار دیگر جهت ارائه خدمات عمرانی به خانوارهای مددجو تحت حمایت کمیته امداد استان جذب شود.