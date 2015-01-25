رقابت «سلامی برای روح الله» در جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهیابی انیمیشن «سلامی برای روح الله» به بخش مسابقه جشنواره بین المللی پویانمایی تهران که در حال اجرا است، اظهار داشت: اسامی ۱۵۸ پویانمایی‌ ایرانی راه یافته به بخش مسابقه ایران شامل آثار پویانمایی، دانشجویی، دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره شامل آثار پویانمایی و دانشجویی اعلام شد.

وی تصریح کرد: هیئت انتخاب نهمین جشنواره پویانمایی تهران پس از بررسی ۵۸۳ فیلم رسیده از ایران، در پایان ۱۰۴ اثر پویانمایی (۱۰۲ فیلم در بخش مسابقه و دو فیلم خارج از مسابقه)، ۱۸ اثر دانشجویی، ۹ اثر دینی، پنج فیلم ارزش‌های انقلاب اسلامی، ۱۸ فیلم‌ پویانمایی، شش فیلم دانشجویی راه یافته به بخش مسابقه‌ بین‌الملل را معرفی کرد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان خاطرنشان کرد: انیمیشن «سلامی برای روح الله» به کارگردانی «بهروز خندان دل» به مدت ۱۷ دقیقه از تولیدات این نهاد و کاری از گروه انیمیشن حوزه هنری شاهرود توانست به بخش مسابقه ایران (ارزشهای انقلاب اسلامی) راه یابد.

دانایی افزود: داستان پویانمایی «سلامی برای روح الله» به یک رویداد در زمان اقامت امام راحل در نوفل‌‌لوشاتو فرانسه اشاره دارد که در روز کریسمس مسیحیانی که هدایای امام(ره) را دریافت کرده‌اند، به دیدار ایشان آمده و سلامی برای روح‌الله آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: زندگی پر فراز و نشیب امام راحل و الگو بودن ایشان به عنوان یک انسان کامل در عصر حاضر، مبنای این انیمیشن قرار گرفته است.

رئیس حوزه هنری استان سمنان گفت: پویانمایی «سلامی برای روح الله» در چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار و بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان موفق به کسب دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به عنوان اثر منتخب شده است.

دانایی افزود: همچنین فیلم انیمیشن «کرگدن» به کارگردانی فرزانه قبادی از هنرمندان حوزه هنری شهرستان شاهرود نیز به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته است.

وی یادآور شد: امیرحسن ندایی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده هنر و کارگردان، محمدعلی شامانی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و شهید رجایی و نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان، سیداحمد کلانتری انیماتور و تهیه کننده، کیانوش عابدی کارگردان انیمیشن‌های تلویزیونی و انیماتور و سارا خلیلی عضو هیئت علمی گروه انیمیشن دانشگاه هنر، مدرس انیمیشن در دانشگاه هنر و تربیت مدرس و کارگردان، هیات انتخاب این دوره از جشنواره را تشکیل می‌دهند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۷ تا ۲۱ اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌ هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار می‌شود.

دانایی همچنین در خاتمه از برگزاری نشست صمیمی هنرمندان فعال تئاتر در حوزه هنری استان سمنان خبر داد و افزود: در این نشست پس از بحث و تبادل نظر هنرمندان مقرر شد جلسات نقد و تحلیل و سبک ها و شیوه های اجرای نمایش به صورت کارگاه آموزشی هفتگی در روزهای سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن جلسات حوزه هنری استان سمنان برگزار شود.