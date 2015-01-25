به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا 27,445 ریال، پوند انگلیس 41,162 ریال و یورو 30,768 ریال تعیین شد.

نرخ فرانک سوئیس 31,140 ریال، کرون سوئد 3,292 ریال، کرون نروژ 3,536 ریال، کرون دانمارک 4,133 ریال، روپیه هند 447 ریال، درهم امارات متحده عربی 74,75 ریال، دینار کویت 93,257 ریال، یکصد روپیه پاکستان 27,271 ریال، یکصد ین ژاپن 23,311 ریال، دلار هنگ کنگ 3,542 ریال، ریال عمان 71,348 ریال، دلار کانادا 22,096 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,408 ریال و لیر ترکیه 11,683ریال قیمت خورد.

همچنین روبل روسیه 429 ریال، ریال قطر 7,529 ریال، یکصد دینار عراق 2,317 ریال، لیر سوریه 151 ریال، دلار استرالیا 21,720 ریال، ریال سعودی 7,302ریال، دینار بحرین 72,822 ریال، دلار سنگاپور 20,416 ریال و ده روپیه سریلانکا 2,083 ریال اعلام شد.

نرخ یکصد روپیه نپال 27,886 ریال، یکصد درام ارمنستان 5,829 ریال، دینار لیبی 20,760 ریال، یوان چین 4,405 ریال، یکصد بات تایلند 84,256 ریال، رینگیت مالزی 7,624 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,493 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,889ریال، افغانی افغانستان 478 ریال، منات آذربایجان 35,060ریال، یک هزار روبل بلاروس 1,842ریال، سامانی تاجیکستان 5,113ریال و بولیوار ونزوئلا 4,358 ریال است.