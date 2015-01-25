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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵

آِت الله محمدی:

روحانیون باید مباحث اعتقادی را به درستی آموزش دهند

روحانیون باید مباحث اعتقادی را به درستی آموزش دهند

همدان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه اعتقادیک مسئله زیر ساختی در وجود انسانهاست، گفت: روحانیون باید مباحث اعتقادی را به درستی به مردم آموزش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی صبح یک شنبه در جلسه اخلاق در استانداری همدان با بیان اینکه هنوز در شناخت اصول و ارزش های اعتقادی آن چنان که شایسته است کار نکرده ایم، اظهار داشت: اخلاق مبتنی بر اعتقادات است.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد یک مسئله زیر ساختی است که در وجود انسان جای می گیرد، افزود: اگر اعتقادات انسان صحیح نباشد اخلاق نمی تواند انسان را از رفتن به سوی خطا بازدارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه در روایات مختلفی از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) بسیاری از اعمال انسان بدون ولایت به حضرت علی (ع) بی ارزش انگاشته شده است، گفت: اعمالی از قبیل حج، کمک به نیازمند و مستمند، جنگ با دشمنان و غیره بدون ولایت حضرت علی (ع) ارزشی ندارد.

آیت الله محمدی مسئولیت روحانیت را بسیار سنگین دانست و ادامه داد: رسالت های الهی باید تبلیغ شود و در راه تبلیغ جز از خدا از هیچ کس نباید ترسید.

وی با بیان اینکه سال هاست در ماه مبارک رمضان در کنار قبر شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا درس تفسیر قرآن و مباحث اعتقادی برگزار می شود، اذعان داشت: مباحث اعتقادی باید به مردم به درستی و از سوی روحانیت آموزش داده شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه توحید یعنی یکتایی و یگانه سازی خالق هستی، بیان کرد: کار کردن در اثبات حقانیت خداوند تعالی را توحید می گویند.

آیت الله محمدی با افزودن این مطلب که در یهودیت و مسیحیت برای وجود خدا شریک قایلند و خدا را دارای فرزند می دانند، ادامه داد: در حدیثی داریم که شدت و اثر این گناه بشر به قدری است که آسمان می خواهد از شدت آن تکه تکه، زمین تخریب و سلسله کوه ها نابود شوند.

وی با اشاره به مرزبندی قرآن برای گناهان، بیان داشت: از نظر انسان ها برخی گناهان کوچکند، اما حقیقت این است که بازتاب بیرونی آن بسیار بزرگ است و به عبارتی برخی گناهان مانند بمب اتم هستند که اگر چه ظاهرا کوچک به نظر می آیند اما میزان تخریبی فوق العاده دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان ابراز داشت: به گفته امام صادق (ع) از نشانه های ظهور این است که پنج هشتم جمعیت جهان در اثر مرگ سرخ و مرگ سفید از بین می روند.

آیت الله محمدی مرگ سرخ را جنگ و مرگ سفید را بیماری ها و امراض گوناگون عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر ناآرامی ها در کشور اوکراین که منجر به پنج هزار کشته و بیش از ده هزار زخمی شده خود از نشانه ای ظهور است.

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2473148

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