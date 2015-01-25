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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۵۹

نونهالان ساروی اهانت به ساحت قدسی رسول اکرم(ص) را محکوم کردند

نونهالان ساروی اهانت به ساحت قدسی رسول اکرم(ص) را محکوم کردند

ساری - نونهالان ساروی اهانت به ساحت قدسی رسول مهر و رحمت را با انجام راهپیمایی محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی ۵۰۰ نونهال از مهدکودکهای شهرستان ساری صبح یکشنبه از پارک شهرداری به سمت استانداری مازندران برگزار شد. در این مراسم که مدیران ستادی بهزیستی مازندران نیز حضور داشتند، نونهالان ساروی، اهانت به ساحت قدسی رسول اکرم(ص) را محکوم کردند و خواستار مجازات عاملان این حرکت قبیح شدند.

کودکان ساروی با در دست داشتن پلاکاردها و پارچه نوشته هایی که بر روی آن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل نوشته شده بود، خشم و انزاجار خویش را از حرکت صهونیستی اهانت به ساحت پیامر گرامی اسلام نشان دادند.

همچنین آنان با در دست داشتن نقاشی هایی و سربندهایی که بر روی آن نام مبارک حضرت رسول(ص) نوشته شده بود، عشق و ارادتشان را به پیامبر نیکی ها نشان دادند.

به گزارش مهر، شنبه شب نیز در مساجد و اماکن مذهبی مازندران، نوای لبیک یا رسول الله سر داده شد و مازندرانی ها با محکوم کردن اقدام موهن نشریه فرانسوی، ارادتشان را به پیامر اکرم(ص) نمایان ساختند.

مراسم اجتماع بزرگ ما عاشق محمدیم نیز در بقاع و امامزادگان مازندران برگزار شد.

کد مطلب 2473149

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