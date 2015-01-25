به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و چهارمین نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع «شهر و معماری» روز یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ در سالن مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر است، فیلم مستند «اعیانی های قاجار» ساخته حمید سهیلی به نمایش درمی‌آید. در این نشست دکتر محمد منصور فلامکی٬ استاد دانشگاه تهران و فارغ التحصیل معماری از دانشگاه٬ محسن صف شکن قلاتی، کارشناس ارشد ​معماری صحبت خواهند کرد. سخنرانی دکتر فلامکی درباره «یافتن و دریافتن فضا» و صحبت های و صف شکن به موضوع «سیر تحول خانه در روستای دوان (استان فارس)» اختصاص خواهد داشت.

این نشست ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ در ساختمان مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران واقع در، تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب خیابان برادران مظفر (انتقال خون سابق)، طبقه‌ی فوقانی کتاب فروشی فرهنگ، برگزار می شود. ورود برای عموم آزاد است.