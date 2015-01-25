به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا رفيعي‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: امسال محموله‌هاي دام قاچاق ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.

وی از توقيف ۶۴ مورد محموله حمل دام غيرمجاز در سال جاری خبر داد و افزود: در اين راستا تعداد یک‌هزار و ۹۵۵ راس دام در محورهای مواصلاتي استان کشف و ضبط شده است.

رفيعي‌پور بیان کرد: طي مدت مشابه سال گذشته ۹ هزار ۳۴۱ راس دام در استان كشف و ضبط شده بود که این کاهش در سالجاری با همکاری نيروي انتظامي استان محقق شده است.

وي تصريح كرد: از مجموع ۶۴ پرونده ارسالي به مراجع قضايي تاکنون براي ۵۳ مورد پرونده احكام جريمه و حبس تعليقي صادر شده و ۱۱ پرونده دیگر نیز در دست اقدام و پيگيري است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: رعايت مسايل قرنطينه‌اي، واکسیناسیون، مدیریت صحیح و عدم حابجایی و انتقال دام در زمان شیوع بیماری‌ها از جمله فاکتورهای پیشگیری از بیماری دامي و بيماريهاي مشترک انسان و حیوان است.