به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی تکواندو 10 تکواندوکاری که از قبل در اردوی تیم ملی حضور داشتند ساعت 7 صبح سه شنبه آینده راهي امارات مي‌شود. فرزان عاشورزاده، ابوالفضل يعقوبي، هادي مستعان، بهنام اسبقي، محمد باقري معتمد، عليرضا نصرآزاداني، مسعود حجي زواره، مهدي خدابخشي، فرزاد عبدالهي و سجاد مرداني اردونشينان تیم ملی هستند که به این مسابقات اعزام می شوند.

مسئولان تیم ملی در تلاش هستند شرایط اعزام محمد كاظمي، آرمين هادي پور، ميثم باقري، سينا بهرامي، سروش احمدي، مهرداد نورمحمدي، سيد محمد رفيعي، ميلاد بيگي، اميد عميدي و مرتضي شيري که در مسابقات اخیر جواز حضور در اردوی آماده سازی را کسب کردند را نیز فراهم کنند.

تورنمنت بين‌المللي فجيره امارات G1 است و به نفر اول 10 امتياز، نفر دوم 6 امتياز و نفرات سوم 3.6 امتياز در راه كسب سهميه المپيك 2016 تعلق مي گيرد. اين رقابتها از روز پنجشنبه 16 بهمن‌ماه به مدت 3 روز در سالن ورزشي فجيره پيگيري خواهد شد. ملي پوشان كشورمان يكشنبه (19 بهمن‌ماه) ساعت 22:50 به ايران بازخواهند گشت.